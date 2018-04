Verantwortungsvoller Genuss: Brau Union Österreich unterstützt seit 10 Jahren Amuse Bouche

Amuse Bouche fördert den gastronomischen Berufsnachwuchs bereits seit zehn Jahren.

Linz/Wien (OTS) - Bereits seit 10 Jahren bietet der jährliche Wettkampf der Top-Lehrlinge von Amuse Bouche Lehrlings-Teams aus rund 20 Spitzenhotels die Chance, Fachwissen und -können unter Beweis zu stellen und Branchenkontakte zu knüpfen. Die Brau Union Österreich unterstützt diesen Wettbewerb bereits seit Beginn an als Sponsor zu den Themen Bierkultur und verantwortungsvoller Genuss.

Kulinarischer Gala-Abend im Wiener Rathaus

Zum 10-Jahres-Jubiläum fand der Gala-Abend von Amuse Bouche im Festsaal des Wiener Rathauses unter der Patronanz des Wiener Bürgermeisters statt. In diesem erlesenen Ambiente wurden die Highlights der vergangenen zehn Jahre dieser außergewöhnlichen Lehrlingsinitiative präsentiert. Der absolute Höhepunkt des Abends waren die kulinarischen Köstlichkeiten der Wiener Spitzenhotellerie sowie erlesene Getränke und Bierspezialitäten der Brau Union Österreich, die 1300 Gäste verwöhnten. Unter den Ehrengästen befanden sich aus der internationalen Spitzengastronomie die Brüder Gregor Zimmermann, Küchenchef Bellevue Palace aus Bern und Konstantin Zimmermann, Hoteldirektor Ling Ling aus Oslo, der auch die internationale Spitzenhotellerie vertritt und die königliche Familie in Norwegen bei allen Staatsbanketten persönlich betreut. Seitens Politik kam stellvertretend für den Wiener Bürgermeister Michael Häupl der Wiener Gemeinderat und Abgeordnete zum Wiener Landtag Omar Al-Rawi. Aber auch die Bierbotschafterin Christa Kummer, die die österreichische Bierkultur vertritt, genoss den Abend.

Brau Union Österreich unterstützt Gastronomienachwuchs

Die Brau Union Österreich hat es sich zum Ziel gesetzt, Österreich zum Land mit der besten Bierkultur Europas zu machen. Dazu gehört auch, nachhaltige Partnerschaften und Vernetzung mit ihren Kunden in der Gastronomie einzugehen, um die Lehrlingsförderung aktiv zu forcieren. Eine langjährige Partnerschaft in diesem Bereich besteht mit Amuse Bouche, der außergewöhnlichen Lehrlingsinitiative der Spitzenhotellerie.

Amuse Bouche fördert den gastronomischen Berufsnachwuchs bereits seit zehn Jahren. Die exklusive Event-Serie „Wettkampf der Top-Lehrlinge“ von Amuse Bouche bietet den teilnehmenden Betrieben ein einzigartiges Tool für die Fachausbildung von engagierten Jugendlichen. Die Brau Union Österreich ist bereits seit Beginn an Partner der Initiative und unterstützt in den Bereichen Bierkultur und verantwortungsbewusstem Umgang mit Alkohol. Die Teilnehmer trainieren, gecoacht von Arbeitgebern und Kollegen, monatelang für den finalen Wettkampf. Vor einer hochkarätigen Fachjury stellen die Top-Lehrlinge ihr Wissen in Theorie und Praxis unter Beweis.

„Zehn Jahre Amuse Bouche – zehn Jahre Erfolg in der Nachwuchsförderung der österreichischen Top Gastronomie. Wir gratulieren dem Veranstalter für dieses wertvolle Engagement. Die Förderung von jungen Menschen in der Gastronomie, und ihnen dabei neue Perspektiven zu geben ist eine wertvolle Leistung. Und dies mit den besten Bieren in verantwortungsvoller Art und Weise zu tun – von alkoholfreien Spezialitäten über gekonnte Zapfkunst und Tipps & Tricks rund ums Food Pairing – ist unser Beitrag zur Förderung. So tragen wir alle dazu bei, Österreich zum Land mit der besten Bierkultur Europas zu machen“, erklärt Magne Setnes, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich.

Gabriela Maria Straka, Leitung PR/Kommunikation und CSR bei der Brau Union Österreich, führt weiter aus: „Uns ist es besonders wichtig, dass auch die Nachwuchskräfte in der Gastronomie mit dem Thema bewusster Alkoholkonsum umgehen lernen. Mit der Unterstützung dieser Lehrlingsinitiative wollen wir den Jugendlichen einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol näherbringen. Für die Lehrlinge selbst ist das ein wichtiges Learning, aber sie sollen auch in Hinblick auf ihre Gäste sensibilisiert werden und nicht zuletzt lernen, dass es viele alkoholfreie Alternativen gibt, die ebenso gut schmecken und kreativ eingesetzt werden können, auch für Cocktails und Co. Dies ist ein Teilaspekt unserer Maßnahmen zu diesem Thema – aktuell erarbeiten wir mit einem wissenschaftlichen Beistand weitere Initiativen in diesem Bereich, in der Vergangenheit haben wir das Thema auch bereits sehr erfolgreich mit pro mente Oberösterreich bearbeitet.“

Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit vierzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Zusätzlich vertreibt die Brau Union Österreich seit April 2015 die Cider-Marke Strongbow in Österreich und brachte 2017 mit Stibitzer einen Cider aus 100% österreichischen Äpfeln auf den Markt. Das Unternehmen steht sowohl für internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Affligem, als auch für nationale Top-Marken wie Gösser und für regionale Marken wie Zipfer, Puntigamer, Kaiser, Schwechater, Schladminger, Reininghaus oder Wieselburger. Die Weizenbiermarke Edelweiss, die alkoholfreie Marke Schlossgold und die Biere der Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen runden das Sortiment ab. 2.400 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen Heineken-Familie.

