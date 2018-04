Online anmelden mit einem Klick

Lunik2 startet 1.österreichischen Log-In Service 1Klick.at

Linz (OTS) - Mit 1Klick.at hat Lunik2 das erste anbieterunabhängige Registrierungs- und Anmeldeservice Österreichs entwickelt. 1Klick.at garantiert Usern als „Generalschlüssel“ die einfache und direkte Anmeldung bei ausgewählten Onlineservices, ganz ohne Daten wie Username oder Passwort. Und das bei gleichzeitig mehr Sicherheit im Netz und voller Konformität mit der neuen Datenschutzgrundverordnung.

Social Media Plattformen wie Google und Facebook machen es vor: User können sich im Internet mit einem Klick einfach mit ihrem bestehenden Social Media-Konto anmelden, ohne einen Benutzernamen oder ein Passwort einzugeben. Mit 1klick.at gibt es nun ein völlig neues Instrument, das von der Lunik2 Gruppe entwickelt wurde und die erste österreichische Plattform auf diesem Gebiet darstellt. Es bietet Möglichkeiten und Sicherheit, die weit über die genannten Social Log-In Systeme hinausgehen: Denn 1Klick.at ist das erste „Single Sign-On“-Service Österreichs, das als Plattform absolut anbieterunabhängig ist, die Userdaten in den Mittelpunkt stellt und einfach von Seiten und Applikationsbetreibern integriert werden kann.

Persönliche Daten stehen an erster Stelle

Der User kann bei 1klick.at seine Daten völlig selbstständig und sicher verwalten: Er kann für jeden Einstieg individuell definieren, welche Daten an die jeweilige Zielwebsite übergeben werden. So können persönliche Daten nicht ohne Zustimmung auf anderen Seiten gespeichert werden. „ Ein entscheidender USP von 1klick.at ist, dass der User einfach und rasch seine Daten adaptieren und erweitern kann. So können Onlineservices beispielsweise mit Zustimmung des Users Abfragen über die Schuhgröße, Hobbies, Musikgeschmack etc. einholen. Das bringt nicht nur dem User bequemen Mehrwert, sondern gibt Seiten- und App- Unternehmen völlig neue Wege einer optimalen Zielgruppenorientierung. Das macht 1klick.at besonders und in Österreich einzigartig “, beschreibt Gerhard Kürner, CEO der Lunik2 Gruppe.

Großes Interesse an 1Klick.at

Die Plattform 1Klick.at hat bereits das Interesse zahlreicher großer Unternehmen geweckt. Aktuell wird die Test-Version finalisiert, die erste Beta-Version steht knapp vor dem Launch. Intensive Gespräche mit ersten Partnern, die 1Klick.at als Anmelde- und Registrierungsservice in ihr Web- und App-Angebot einbauen wollen, finden bereits statt. Die Standardfunktionalität ist für User und Partner kostenlos. 1Klick.at versteht sich als offene Plattform und ist daher offen für weitere neue Partner. Aufgrund der gewährleisteten Datentransparenz erfüllt 1Klick.at sämtliche Standards der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die am 25. Mai 2018 in Kraft tritt. „ Es wird Zeit, dass User die Kontrolle über ihre Daten behalten, auch wenn sie diese im Internet preisgeben. Wir bieten mit 1Klick.at genau diesen Service und eine einfache Lösung für all ihre Log-ins “, erklärt Andreas Stöckl, FH-Professor, Experte für Big Data und „Artificial Intelligence and machine learning“ in der Lunik2 Gruppe. 1Klick.at will mit mehr Datentransparenz, mehr Sicherheit und deutlichem Mehrwert für User und Onlineservices den Anbietern aus Übersee die Stirn bieten.

Weitere Informationen unter www.1klick.at

