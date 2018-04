Fun am Freitag: Neue Ausgaben von „Meine Mama kocht besser als deine“, „Zur Hölle damit“ und „Was gibt es Neues?“

KOCHEN, QUIZZEN, LACHEN am 20. April in ORF eins

Wien (OTS) - Kochen, quizzen und lachen heißt es einmal mehr am 20. April 2018 im Hauptabend von ORF eins. Eröffnet wird der „Fun am Freitag“-Abend von Katharina Straßer und Sterne-Koch Konstantin Filippou um 20.15 Uhr mit der Comedy-Kochshow „Meine Mama kocht besser als deine“. Danach quizzt Thomas Kamenar um 21.05 Uhr mit seinen Kandidatinnen und Kandidaten bei „Zur Hölle damit“ und um 22.05 Uhr stellt er auch die Promi-Frage bei einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“, wo Michael Niavarani, Eva Marold, Lukas Resetarits, Clemens Maria Schreiner und Viktor Gernot in lustige Fragen lachen und rätseln, wie zum Beispiel: Was versteht man unter einer „Rückwärtswäsche“?

„Meine Mama kocht besser als deine“ um 20.15 Uhr

In der dritten Ausgabe treten Volksschullehrerin Christina Seidl (32) und Mittelschuldirektorin Monika Seidl (59) aus Kirchschlag in Niederösterreich gegen Sängerin Marie-Luise Schottleitner (28) und Papa Anton „Toni“ Schottleitner (60), Pyrotechniker und Mechatroniker, aus Wien an. Bei „Meine Mama kocht besser als deine“ dirigieren Mütter bzw. ein Vater in acht Ausgaben ihre mehr oder weniger talentierten Sprösslinge am Herd. Der Clou dabei: Das Gericht muss in einer vorgegebenen Zeit zubereitet werden und der Elternteil darf selber nicht mitkochen, sondern gibt vom „Koch-Spielfeldrand“ seine Anweisungen. Pro Sendung treten jeweils zwei Teams gegeneinander an – Konstantin Filippou, der gerade eben mit einem zweiten Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, verkostet als Juror das kulinarische Ergebnis, bewertet es und kürt den Sieger.

„Zur Hölle damit“ um 21.05 Uhr

Knifflige Fragen und ein Geldtopf, den es zu erobern gilt! „Zur Hölle damit“ heißt es in humorvollen Spielrunden, wenn in der gleichnamigen neuen ORF-Show, erdacht von Oliver Baier, zwei Kandidatinnen bzw. Kandidaten mit ihrem Wissen um den Einzug in die Finalrunde kämpfen. Dort gibt es bis zu 20.000 Euro zu gewinnen – diesmal für den Studenten Roman Salomon, der gerade seine Masterarbeit über Naturschutz schreibt, und die Immobilienfachfrau und Jungmutter Katharina Six-Hönigsberger, beide aus Wien. Ihr Ziel ist es, die Position des sogenannten „aktiven Spielers“ zu erobern und mit den richtigen Antworten zu verteidigen. Denn wer am Ende der letzten Spielrunde auf dem Fragestuhl sitzt, zieht mit dem gemeinsam erspielten Geld in die Finalrunde ein, wo es zum Showdown kommt. Weiß ein Kandidat nicht mehr weiter, kann er mit den Worten „Zur Hölle damit“ das jeweilige Preisgeld an das Studiopublikum abgeben und den Platz am Quizsessel behalten. Wird die Frage falsch beantwortet, ist der andere Spieler am Zug. Spannung bis zur letzten Minute ist also garantiert: Denn vom Gewinn des Jackpots über einen Teilgewinn bis hin zum Totalausfall ist am Ende alles möglich. Präsentiert wird „Zur Hölle damit“ von Thomas Kamenar.

„Was gibt es Neues?“ mit Niavarani, Marold, Resetarits, Schreiner und Gernot um 22.05 Uhr

Was haben Michael Niavarani, Bananen und Knoblauch gemeinsam? Sie alle tauchen in der neuen Folge von Oliver Baiers Rate-Comedy auf! Der Welttag der Banane und der Welttag des Knoblauchs werden würdevoll begangen und Michael Niavarani sitzt neben Eva Marold, Lukas Resetarits, Clemens Maria Schreiner und Viktor Gernot im Panel und überlegt, was u. a. eine „Rückwärtswäsche“ sein könnte. „Zur Hölle damit“-Host Thomas Kamenar stellt schließlich eine Promi-Frage:

Er möchte wissen, warum in Saudi-Arabien bei einem Schönheitswettbewerb für Kamele zwölf Teilnehmer disqualifiziert wurden?

