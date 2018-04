Wirtschaftskammer Wien mit Taxi-Demo-Initiatoren an einem Tisch

Spartenobmann Sertic: „Gemeinsam Lösungen für die Branche erarbeiten“ – Am Freitag finden erste Gespräche statt

Wien (OTS) - „Unseren Taxifahrern steht das Wasser bis zum Hals“, sagt Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport&Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien. „Wie ernst die Lage ist, haben sie am Montag eindrucksvoll gezeigt.“

„Die Branche leidet unter Umsatzeinbußen bis zu 40 Prozent“, erklärt Irfan Kuna, stellvertretend für den Global Taxi Verein, der die Demo initiiert hat. „Mit unserer Protestfahrt wollen wir die Bevölkerung und die Politik auf unsere prekäre Lage aufmerksam machen.“

Taxis nun Chefsache

Sertic hat die Taxithematik darum nun zur Chefsache erklärt. „Die Arbeit, die wir als Interessenvertretung leisten, darf nicht nur im Hintergrund passieren. Wir müssen noch aktiver werden und gemeinsam mit den Betroffenen Lösungen erarbeiten“, so Sertic. „Man darf es nicht beim Streiken belassen, jetzt muss gehandelt werden.“ Deswegen wird bereits intensiv an einer Klage gegen den Fahrtendienstvermittler Uber gearbeitet.

Außerdem laufen Gespräche mit der Politik, um das Gelegenheitsverkehrsgesetz zeitgemäß zu adaptieren, um für Taxis und Mietwagen einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen. „Zusätzlich starten wir eine Mitgliederoffensive, bei der wir noch mehr bei den Unternehmern sein wollen und gemeinsam mit ihnen Lösungen erarbeiten wollen. In einem ersten Schritt freue ich mich mit den Initiatoren am Freitag über die Probleme in der Branche zu sprechen.“

