Fortbildung, Inspiration und Networking für die Tagungsbranche

Sie ist interaktiv, kreativ, innovativ, informativ – sie präsentiert neue Entwicklungen, Trends, Formate und animiert so Teilnehmer, diese langfristig in die eigene Organisation einfließen zu lassen Christian Mutschlechner, Präsident Austrian Convention Bureau

Wien/Eisenstadt (OTS) - Von 2.-3. Juli 2018 feiert die Convention4u, der Jahreskongress der österreichischen Kongress- und Tagungsindustrie, Premiere im Burgenland. Austragungsort ist das Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt. Das Austrian Convention Bureau (ACB) hat sich zum neunten Mal in Folge das Ziel gesetzt, eine Plattform für Fortbildung, Inspiration und Networking für die Kongressbranche zu schaffen.

Wenn Kongressprofis tagen

Zwei Tage lang steht der Austausch von Know-how, Herausforderungen und Kontakten im Mittelpunkt der heimischen Kongresscommunity. Dieses Jahr bietet die Tagung vier spezifische Themensäulen: News & Trends, Marketing & Sales, Soft Skills und Meeting Organisation. Programmhighlights sind unter anderem der Einsatz von Virtual Reality in der Veranstaltungsplanung und -durchführung, ein Update zur aktuell laufenden Future Meeting Space Studie aus Deutschland, Pricing in der Meeting Industry, das Zusammenspiel von Emotion und Körper zur bewussten Steuerung der Kommunikation sowie Meetingdesign basierend auf verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen. Besonders spannend wird die Meet the Planner Session, in der Veranstalter von Associations und Corporate Meetings Case Studies aus ihrem Kongressalltag mitbringen und gemeinsam mit Österreichs Betrieben und Kongressdienstleistern analysieren. Am Montagnachmittag gestalten die Teilnehmer selbst das Programm: Im ConventionCamp, in Anlehnung an die Formate BarCamp und OpenSpace, bringen diese topaktuelle Themen und Herausforderungen zur Diskussion. Die Spontanität und Ungezwungenheit dieses Formats ermöglicht einen besonders intensiven und zielgerichteten Austausch.

Lernen, Austauschen und Wohlfühlen in Eisenstadt

Zusätzlich zu fachlichen Beiträgen von 20 Experten und Expertinnen aus den Bereichen Meeting Industry, Wissenschaft, Rhetorik und Wirtschaft bietet die diesjährige Convention4u einzigartige Locations, typisch burgenländische Spezialitäten und Networking in fürstlichem Ambiente. Mit Unterstützung von Convention Burgenland, Schloss Esterházy, Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt, Austrian Airlines sowie Austropa Interconvention und Hotel Burgenland schafft das ACB optimale Rahmenbedingungen zum Lernen, Wohlfühlen und Austauschen. Die Covention4u ist ein Pflichttermin für Kongressexperten und jene, die es werden wollen. „Sie ist interaktiv, kreativ, innovativ, informativ – sie präsentiert neue Entwicklungen, Trends, Formate und animiert so Teilnehmer, diese langfristig in die eigene Organisation einfließen zu lassen“ , fasst Kongresspräsident Christian Mutschlechner zusammen.

Die Programminhalte und weitere Informationen zum Kongress finden Sie auf c4u.acb.at.

Tipp: Kongresstickets sind noch bis 15. Mai zum Frühbuchertarif erhältlich.

Convention4u

Von 2.-3. Juli 2018 feiert die Convention4u, der Jahreskongress der österreichischen Kongress- und Tagungsindustrie, Premiere im Burgenland. Austragungsort ist das Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt. Das Austrian Convention Bureau (ACB) hat sich zum neunten Mal in Folge das Ziel gesetzt, eine Plattform für Fortbildung, Inspiration und Networking für die Kongressbranche zu schaffen.

Datum: 02.07.2018

Ort: Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt

Franz-Schubert-Platz 6, 7000 Eisenstadt, Österreich

Url: http://www.acb.at/Start/TagungStart/Convention4u

Frühbuchertarif bis 15. Mai 2018 Jetzt registrieren

Rückfragen & Kontakt:

ACB - Austrian Convention Bureau

Lydia Schnedl, BA

Management Assistant, PR & Statistics

+43 (0)676 576 46 66

l.schnedl @ acb.at

www.acb.at