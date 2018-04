Sieber: Das Budget ist für Österreichs Familien maßgeschneidert

Familiensprecher der neuen Volkspartei hat „große Freude“ mit dem Budget

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Große Freude“ hat der Familiensprecher der neuen Volkspartei, Norbert Sieber, mit dem Budget im Allgemeinen und jenem für die Familien im Besonderen. „Dieses Budget, das wir nun umfassend diskutiert haben und heute im Plenum des Nationalrates beschließen werden, ist maßgeschneidert für Österreichs Familien. Denn was die Bundesregierung versprochen hat, das hält sie auch. Und der geplante Familienbonus Plus ist ein familienpolitischer Meilenstein – damit bringen wir bedeutende Entlastungsmaßnahmen für unsere Familien auf den Weg“, so Sieber heute, Donnerstag. „Der Familienbonus Plus ist ein zentrales Wahlversprechen, das wir nun umsetzen und ist die größte steuerliche Entlastungsmaßnahme für Familien mit Kindern der letzten Jahrzehnte.“

„Die Familienbeihilfe wurde bereits mit 1.1.2018 um 1,9 Prozent angehoben. Und mit dem Familienbonus Plus sinkt die Steuerlast pro Kind um bis zu 1.500 Euro im Jahr. Davon profitieren nicht weniger als 950.000 Familien mit 1,6 Millionen Kindern, speziell mit kleinen und mittleren Einkommen. Der Familienbonus Plus tritt Anfang 2019 in Kraft und erhöht somit bereits ab Jänner 2019 das Nettoeinkommen von Familien mit Kindern“, erläutert Sieber. „Erwerbstätige Eltern tragen mit Beruf und Kindererziehung eine Doppelbelastung. Deshalb wollen wir Familien stärker als bisher entlasten. Aber nicht mit neuen staatlichen Geldleistungen, sondern indem der Staat ihnen weniger von ihrem hart verdienten Geld wegnimmt. Eine Familiengründung darf nicht an Finanziellem scheitern.“

Mit dem Familienbonus Plus wird für Familien die Einkommensteuer direkt vermindert. Damit sind schon bei einem Bruttoeinkommen von 1750 Euro bis zu 1.500 Euro pro Kind „cash-wirksam“. Bei Kindern über 18 Jahren, für die Familienbeihilfe bezogen wird, beträgt der Bonus bis zu 500 Euro im Jahr. Der Familienbonus Plus kann wahlweise über die Lohnverrechnung 2019 – dann wirkt er bereits ab Jänner 2019 – oder über die Steuererklärung bzw. Arbeitnehmerveranlagung 2019 mit Auszahlung 2020 in Anspruch genommen werden. „Gleichzeitig wollen wir speziell die Lebensumstände von geringverdienenden Alleinerziehern und Alleinverdienern berücksichtigen. Auch wenn sie keine Steuer zahlen, erhalten sie künftig eine Mindestentlastung von 250 Euro pro Kind und Jahr. Mit all diesen Maßnahmen beweisen wir einmal mehr: die Volkspartei ist DIE Familienpartei in Österreich und ich bin stolz darauf, der Familiensprecher dieser Partei zu sein“, schließt Sieber. (Schluss)

