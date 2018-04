TÜV AUSTRIA zukunftsdialog am 25.5.: DSGVO - Startschuss oder Eigentor?

Am 25. Mai 2018 endet die Übergangsfrist für die DSGVO. An diesem Tag diskutieren Expertinnen und Experten beim 2. TÜV AUSTRIA zukunftsdialog über die Umsetzung und Folgen der DSGVO.

Wien (OTS) - Die DSGVO ist eine europäische Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten von natürlichen Personen. Diese betrifft alle Firmen, die personenbezogene Daten (z.B. Geburtsdatum, Adressdaten, Kontaktdaten, IP-Adressen, etc.) von natürlichen Personen verarbeiten – sowohl B2C als auch B2B.

Am Podium des zweiten TÜV AUSTRIA zukunftsdialogs 25.5., Tech Gate Vienna:

Dr. Edith Huber - Donau-Universität Krems

Autorin, Cybercrime Expert, Security Research, Head of Research and International Office



Mag. Martin Kaufmann - Digital Business Services SAP Österreich GmbH

Services Architecture Expert Public Sector & Healthcare



Mag. Karin Maurer - IBM DACH Germany, Austria, Switzerland

GDPR Leader



Siegfried Stepke, MA - e-dialog, Google Partner

Principal Consultant, Owner & CEO e-dialog



Moderation

Nicolas Nagel - TÜV AUSTRIA Group

Senior Consultant Datenschutz TÜV TRUST IT



Im Anschluss lädt TÜV AUSTRIA zu einem Business Breakfast.

Kostenlose Anmeldung TÜV AUSTRIA zukunftsdialog: DSGVO - Startschuss oder Eigentor? unter www.tuv.at/zukunftsdialog



