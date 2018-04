KinderuniWien: Studieren wie die Großen

9.–21. Juli: Was wäre ein Sommer ohne die KinderuniWien?

Wien (OTS) - Neugierde, Lust am Experimentieren, viel Wissen und kein Leistungsdruck - das ist seit vielen Jahre das Erfolgsrezept der KinderuniWien. Von 9. bis 21. Juli 2018 ist es wieder soweit: die 16. KinderuniWien verspricht fulminante Höhepunkte!



Mit unterschiedlichen Schwerpunkten sorgen die sieben Standorte – die Universität Wien, die Medizinische Universität Wien, die Technische Universität Wien, die Universität für Bodenkultur Wien, die Veterinärmedizinische Universität Wien, die FH Campus Wien und die Wirtschaftsuniversität Wien – für ein kunterbuntes Programm, das neugierige Kinder in Staunen versetzen, viel Spaß und Spannung in die Hörsäle bringen und die Vielfalt der wissenschaftlichen Disziplinen zeigen wird.



Den Start bildet ein „Abholtag“ mit Familienvorlesungen, danach zeigt die 16. KinderuniWien zahlreiche aktuelle Themen, die Wissenschaft und Gesellschaft gleichermaßen interessieren: Europa, Gesundheitsvorsorge und Präventivmedizin, Klima und Energie, Mobilität und neue Informationstechniken sind nur einige Stichworte, die sich im Programm wiederfinden.



Termine für die KinderuniWien 2018

Am 14. Mai erscheint das Programm – als druckfrischer Studienplaner oder online unter kinderuni.at. Kinder haben ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, sich zu registrieren, damit ihrer Online-Anmeldung ab 11. Juni nichts mehr im Weg steht. Nach dem Abholtag für die ganze Familie am 8. Juli geht´s los: Hörsaal-Türen auf und mit Forscherlaune losstudieren!



09.–21. Juli: KinderuniWien 2018

09.–12./16. –20. Juli: KinderuniWissenschaft, Campus der Universität Wien

09.–12. Juli: KinderuniTechnik, Technische Universität Wien am Getreidemarkt

09.–12. Juli: KinderuniBoku, Universität für Bodenkultur Wien

11.–13. Juli: KinderuniWirtschaft, Wirtschaftsuniversität Wien

12.–13. Juli: KinderuniFH Campus, FH Campus Wien

16.–20. Juli: KinderuniMedizin, Medizinische Universität Wien

19.–20. Juli: KinderuniVetmed, Veterinärmedizinische Universität Wien

21. Juli: Sponsion im Hauptgebäude der Universität Wien



FördergeberInnen wie das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und die Stadt Wien unterstützen die KinderuniWien. KooperationspartnerInnen sind: A1, Austria Glas Recycling GmbH und Altstoff Recycling Austria, Stadtentwicklung Wien, Mobilitätsagentur Wien, Klima- und Energiefonds, IST Austria, Erste Financial Life Park, MA 31 - Wiener Wasser, LGV-Frischgemüse, Wiener Städtische Versicherung, Eskimo, Kuppitsch.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Petra Eckhart

Kinderbüro Universität Wien

Mobil: +43/664/8565 809

petra.eckhart @ univie.ac.at

http://kinderuni.at