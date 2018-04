Freiheitliche Wirtschaft zum Doppelbudget 2018/2019: Endlich ein Budget mit Zukunftsperspektive!

Krenn: Mehr für die Leistungsträger dank weniger Steuern und weniger Schulden sind eine echte Ansage!

Wien (OTS) - „Die bürgerliche Regierung beendet nun endlich die jahrelange sozialistische Verschwendungspolitik, die den Wirtschaftsstandort Österreich fast in den Ruin getrieben hat! Dank der freiheitlichen Regierungsbeteiligung agieren die politischen Verantwortlichen wie redliche Kaufleute und es wird nicht mehr ausgegeben, als man einnimmt. Daher begrüßt die Freiheitliche Wirtschaft das Doppelbudget unter dem Prinzip Fairness, Fortschritt und Steuerentlastung.“, so der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft und WKÖ-Vizepräsident Matthias Krenn, in einer ersten Reaktion.

Krenn dazu: “Die türkis-blaue Regierung senkt die Abgabenlast und Steuern für die Leistungsträger. Daher wird heute mit Beschluss des Doppelbudgets 2018/2019 ein Jubeltag für die Wirtschaft. Der Leidensdruck der Leistungsträger durch die jahrelangen Steuererfindungen und -exzessen unter Rot/Schwarz wurde nun eine klare Absage erteilt und der Umverteilungspolitik und der Neuverschuldung ein Riegel vorgeschoben. Die FPÖ-Handschrift ist im Regierungsprogramm und auch im Doppelbudget, eindeutig zu erkennen. Die Leistungsträger und nicht die reinen Leistungsempfänger werden wieder zur wichtigsten Säule in unserem Staat und für unsere Zukunft!“, so Krenn weiter.

„Den unqualifizierten Aufschreien aus dem Lager der Opposition, der AK oder dem ÖGB sollte man genau die Bedeutung geben, die sie verdienen und so behandeln, von wo sie herkommen - nämlich „links“ liegen lassen. Fakt ist nämlich, dass Österreichs Leistungsträger das System finanzieren und bei Bedarf auch abgesichert werden müssen. Es darf nicht so sein, dass das Netz durch „soziale“ Zuwanderung unterlaufen und gefährdet werden darf. Der rasche Umbau von der bisherigen „sozialen Hängematte“ in ein soziales Auffangnetz für echte Bedürftige wird von der Freiheitlichen Wirtschaft massiv unterstützt! Insgesamt ist das Budget ambitioniert, sorgt für Gerechtigkeit im Steuersystem und stellt eine echte Trendwende für Österreich dar!“, so Krenn abschließend.

