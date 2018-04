Lebensrettung in Wien-Landstraße

Wien (OTS) - Dank einer ausgezeichnet funktionierenden Rettungskette, von Passanten, Polizei und Rettung gelang es das Leben eines 82-jährigen Mannes zu retten. Der Mann war am 18. April 2018 gegen 14:00 Uhr in der Erdbergstraße zusammengebrochen. Ein 55-jähriger Passant, der diesen Vorfall beobachtet hatte, begann sofort mit der Reanimation. Alarmierte Beamte des Stadtpolizeikommandos Landstraße übernahmen in weiterer Folge die Herz-Druck-Massage und aktivierten den Defibrillator. Es wurde mittels Defibrillator ein Schock abgesetzt. Bis zum Eintreffen der Wiener Berufsrettung wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen weitergeführt. Der 82-Jährige wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist derzeit stabil.

Hintergrund: Aufgrund der intensiven Streifentätigkeit der Polizei kann ein Einsatzfahrzeug in kurzer Zeit an jedem Einsatzort in Wien eintreffen. Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod werden aus diesem Grund vom Verein "PULS" in Zusammenarbeit mit der LPD Wien seit mehr als zwei Jahren sukzessive die Streifenwagen der Wiener Polizei mit Defibrillatoren ausgestattet und die Streifenpolizisten im Umgang mit dem Gerät geschult. So konnten von den Wiener Polizistinnen und Polizisten mittlerweile über 400 Leben gerettet werden.

