Handelsverband "Connecting The Dots" mit Besucherrekord

200 führende Branchenvertreter diskutierten am 17. April 2018 beim traditionsreichen 28. Handelskolloquium über neue Spielregeln, Herausforderungen und Chancen im Handel.

Wien (OTS) - Die bereits 28. Auflage des jährlichen Retail-Pflichttermins fand im historischen Ambiente des Apothekertraktes von Schloss Schönbrunn statt und wurde von Startup-Guru Daniel Cronin moderiert. Die Themenfelder reichten von Smart Data Analytics und Datenschutz über Customer Loyalty, Blockchain und Omnichannel-Strategien bis zu Business Transformation und Human Ressources im digitalen Zeitalter.

Unter den zahlreichen Besuchern waren u.a.: Christoph Batik (Best IT), Claudia Brauer (MCI Innsbruck), Bettina Braun (OBI), Peter Moser (Tupperware Österreich), Thomas Grubbauer (Österreichische Post), Gerald Gruber (Mastercard), Tanja Hacker (Lidl), Stefan Hampel (Sigmund Freud Privatuniversität), Georg Hauger (TU Wien), Dejan Jovicevic (Der Brutkasten), Petra Kacnik-Süß (MindTake), Roman Koch (Gebr. Heineman), Manfred Knoblechner (SPAR Business Services), Martin Kowatsch (Das Futterhaus), Sigrid Kuhn (Media Saturn), Daniel Prieler (Raiffeisen Landesbank OÖ), Alois Madar (Inform), Marion Maurer (Österreichische Post), Markus Österreicher (Wein & Co), Günther Pfisterer (Hartlauer), Harald Rametsteiner (FH St. Pölten), Stephanie Reimann (Lagerhaus e-Service), Karin Saey (Dorotheum), Dieter Scharitzer (WU Wien), Daniel van der Spiegel (EVV), Walter Steurer (Lidl), Manuel Strotmann (Best IT), Alfred Taudes (WU Wien), Thomas Thalhammer (SPAR Business Services), Martina Wasser (Leiner), Thomas Zechner (Markant), uvm.

Einen ausführlichen Nachbericht sowie Pressefotos finden Sie auf der Website des Handelsverbandes: www.handelsverband.at/hk2018

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kuehberger, MA

Communications Manager

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at