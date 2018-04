Josefstadt: „Jazzfrühling“ mit drei Konzertabenden

Galerie Sandpeck (20.4.), Bezirksmuseum (26.4.) und Lokal „Tunnel“ (30.4.), Konzerte-Infos: Telefon 0664/24 11 7

Wien (OTS/RK) - Der „Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur (KULT)“ hat den „Josefstädter Jazzfrühling 2018“ mit drei Konzerten auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen werden durch den Bezirk unterstützt. Am Freitag, 20. April, ab 19.00 Uhr, musiziert das prominente Duo Michaela Rabitsch (Gesang, Trompete, Flügelhorn) und Robert Pawlik (Gitarre) in der „Galerie Sandpeck Wien“ (8., Florianigasse 75). Im Programm „Jazzy Colors“ verarbeiten die beiden Künstler verschiedenste Einflüsse aus Fotografien und Gemälden. Eintritt: Spenden. Im Sinne der Devise „Jazz & Crime“ gestalten die Musiker Michaela Rabitsch und Robert Pawlik sowie die Autorin Sabine Marx am Donnerstag, 26. April, ab 19.00 Uhr, im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) gemeinsam ein Jazz- und Weltmusik-Programm mit Texten aus dem Wien-Krimi „Die Spur der Parasitin“. Eintritt: Spenden. Konzerte-Infos: Telefon 0664/24 11 767, E-Mail office @ michaelarabitsch.com.

Jubiläumskonzert: „20 Years Together On The Road“

Abgerundet wird der „Josefstädter Jazzfrühling“ am Montag, 30. April, mit einem Konzert im Lokal „Tunnel“ (8., Florianigasse 39). Ab 20.30 Uhr tritt das „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ auf. Dargeboten wird das Programm „20 Years Together On The Road“. Der Abend hat das Motto „5. Josefstädter Jazztag am International Jazzday“. Gemeinsam mit den zwei Band-Leitern Rabitsch und Pawlik sind Joe Abentung (Bass) und Dusan Novakov (Schlagwerk) bei dieser Veranstaltung („20jähriges gemeinsames Bühnenjubiläum“) im Einsatz. Zutritt: Spenden. Bereits seit 20 Jahren spielen Rabitsch und Pawlik auf großen Bühnen, in Clubs, auf Festivals, im Radio und im Fernsehen in aller Welt. CD-Produktionen vervollständigen die Erfolgsgeschichte der Wiener Künstler. Wissenswertes im Internet:

www.michaelarabitsch.com.

Allgemeine Informationen:

Verein „Galerie Sandpeck Wien“:

www.sandpeck.com/

Bezirksmuseum Josefstadt:

www.bezirksmuseum.at

Lokal „Tunnel“:

www.tunnel-vienna-live.at

Veranstaltungen im 8. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk