AK 3: Mehr Transparenz für BankkundInnen!

Tipps, worauf KonsumentInnen bei Girokonten achten sollten

Wien (OTS) - Aufgrund ihres aktuellen Girokonto-Preismonitors verlangt die AK: Es soll jedenfalls gewährleistet bleiben, dass Geldabheben am Bankomat gebührenfrei bleibt. Ab November wird der AK Bankenrechner zur offiziellen Vergleichswebsite für Girokonten. Die AK appelliert an alle Banken, beim AK Bankenrechner mitzumachen.

Konkret verlangt die AK:

+ Keine gesonderten Bankomatspesen: Das Geldabheben am Bankomat soll ohne neue Bankomatgebühren erhalten bleiben. Das seit heuer geltende weitgehende Aus für Bankomatgebühren darf nicht aufgeweicht oder gar zurückgenommen werden.

+ Beim AK Bankenrechner mit dabei sein: Der zweite Teil des Verbraucherzahlungskontogesetzes soll Ende Oktober in Kraft treten. Damit wird auch der AK Bankenrechner zur offiziellen Vergleichswebsite für Girokonten in Österreich. Im Rechner müssen dann auch Serviceinformationen des Bankangebotes enthalten sein, etwa Anzahl und Öffnungszeiten der Bankfilialen mit betreutem Schalterbereich und Selbstbedienungsfoyers. Die AK appelliert daher an alle Banken, beim AK Bankenrechner mitzumachen. Die Teilnahme ist kostenlos und unkompliziert. Für KonsumentInnen bringt der AK Bankenrechner mehr Transparenz. Die Banken stellen wichtige Preis-und Serviceinformationen zur Verfügung.

+ Kein Entgelt für Papierrechnung: Die Gebühr für die Zusendung einer Papierrechnung soll verboten werden. Immer öfter verlangen Banken und vor allem Kreditkartenfirmen dafür Spesen. Eine gesetzliche Regelung muss her – so wie bei Telekomverträgen.

+ Sollzinsen deckeln: Angesichts der höchst niedrigen Leitzinsen am Geld- und Kapitalmarkt sind Sollzinsen von durchschnittlich 10,25 Prozent viel zu hoch. Die AK fordert: Die Zinsen sollen einer Regulierung unterliegen. Denkbar ist, dass die Zinsspannen (also die Aufschläge auf den Refinanzierungszinssatz) gedeckelt werden.

+ Transparente Zinsanpassungsklauseln: Auch bei den Girokonten – so wie im Kredit- und Sparbereich – sollen Zinsgleitklauseln für eine klare Preisanpassung sorgen. Bei vielen bestehenden Girokontoverträgen ist unklar, auf welcher vertraglichen Basis die Zinsen für Guthaben und Überziehung verrechnet werden.

Tipps für KonsumentInnen, um beim Girokonto günstig wegzukommen + Konditionen vergleichen: Schließen Sie einen neuen Kontovertrag ab, dann vergleichen Sie die Konditionen genau – auch mit Ihrem bestehenden Vertrag.

+ Zinsen verhandeln: In den meisten Fällen können Sie die Überziehungszinsen verhandeln. Reden Sie mit Ihrem Bankberater

+ Pauschal ist nicht pauschal: Prüfen Sie bei Konten mit Pauschalverrechnung, ob alle oder nur ganz bestimmte Buchungen kostenlos sind.

+ Beste Konditionen schnell finden: Mit dem AK Bankenrechner unter www.ak-bankrenrechner.at finden Sie das günstigste Girokonto.

