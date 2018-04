Karas: "Aktion scharf" gegen Terrorfinanzierung und Steuerflucht

Neues EU-Anti-Geldwäsche-Gesetz gilt auch für Bitcoin und Co. / "Damit sich niemand mehr hinter Briefkastenfirmen verstecken kann"

Straßburg (OTS) - "Aktion scharf gegen Terrorfinanzierung und Steuerflucht: Dubiose Geldgeschäfte, Transaktionen in und aus Südseedestinationen sowie schummrige Bitcoin-Aktionen werden sichtbarer gemacht. Das Finanzsystem in Europa wird transparenter", so erklärt der Europaabgeordnete Othmar Karas den heutigen Beschluss der Änderungen der EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie.

"Die Eigentümer und Nutznießer von Firmen werden durch das neue Gesetz offengelegt werden, damit sich niemand mehr hinter Briefkastenfirmen verstecken kann. Die Strafverfolgungsbehörden bekommen außerdem neue Instrumente wie ein besser zugängliches Register der Besitzer von Trusts, Konten und Bankschließfächern", sagte Karas vor der Abstimmung im Europäischen Parlament.

Die neuen Regeln betreffen auch Anbieter von virtuellen Währungen und Prepaid-Karten und sehen zusätzliche Kontrollen für Geldtransfers aus sogenannten "Hochrisikoländern" vor.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Othmar Karas MEP

Tel.: +32-2-28-45627

othmar.karas @ ep.europa.eu

Daniel Köster M.A.

EVP-Pressedienst

Tel.: +32-487-384784

daniel.koster @ ep.europa.eu