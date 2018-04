AVISO: Montag 23. April 2018, 11.00 Uhr - PK und Fotoaktion Helga Krismer in St. Valentin

Die geplante Errichtung einer Hühnermastfarm in St.Valentin mit bis zu 40.000 Hühnern ist für Grüne NÖ Schildbürgerstreich des Monats April

St. Pölten (OTS) - Thema: Durch die geplante Errichtung einer Hühnermastfarm in St. Valentin würde ein Massentierhaltung und damit eine "Tierfabrik" in St. Valentin mit bis zu 40.000 Hühnern auf einer Fläche entstehen. Es gibt massive Einwände von BürgerInnen gegen das Projekt und eine derartige Haltung ist weder nachhaltig, noch ökologisch vertretbar, daher ist so ein Projekt für die Grünen NÖ ein Schildbürgerstreich.

Termin: Montag, 23. April 2018, 11.00 Uhr



Ort: Eingang P&R Anlage Bahnhof St. Valentin, 4300 St. Valentin



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

