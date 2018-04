26.4., Margareten: Diskussionsabend zum Klimaschutz im Amtshaus

Wien (OTS/RK) - Wieviel trägt Grünraum zur Lebensqualität im Grätzel bei? Was kann Elektromobilität im Bezirk für den Klimaschutz leisten? Margaretens Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery lädt die Bezirksbewohnerinnen und -bewohner am Donnerstag, dem 26. April 2018, ab 18.30 Uhr zu einer Diskussionsveranstaltung in den Amtshaus-Festsaal (5., Schönbrunner Straße 54, 2. Stock) ein.

Nachdem der Bezirk Margareten dem "Klimaschutzbündnis Österreich" beitritt, stehen viele Themen an, die an dem Abend diskutiert werden. Sie reichen vom Regenwassermanagement über den Ausbau der E-Ladestellen bis zur Bekämpfung urbaner Hitzeinseln. Neben VertreterInnen des Bezirks haben sich die Gebietsbetreuung Stern (GB*) angekündigt, ebenso u.a. Expertinnen und Experten der MA 48-Abfallberatung, des Klimabündnis' Österreich und der Wien Energie.

Der Diskussionsabend ist bis 20 Uhr angesetzt; der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 5. Bezirk, Tel. 01/4000-05112 bzw. E-Mail post @ bv05.wien.gv.at. (Schluss) red

Diskussionsabend "Grünraum und Lebensqualität"



mit BVin Susanne Schaefer-Wiery



Datum: 26.4.2018, 18:30 - 20:00 Uhr



Ort:

Amtshaus Margareten Festsaal, 2. Stock

Schönbrunner Straße 54, 1050 Wien



