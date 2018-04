ASFINAG Verkehrsausblick: Wien am Wochenende ganz im Zeichen des Marathons

Rampensperren an Anschlussstellen geplant – Anhaltungen vor dem Karawankentunnel heute ab 8 Uhr

Wien (OTS) - Ausdauer ist gefragt am 21. und 22. April beim Vienna City Marathon im Herzen Wiens. Am Samstag, den 21.4, gibt es im Zuge des Kinder- und Jugendlaufbewerbs in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr im Bereich des Knoten Praters eine Sperre auf den Verbindungsrampen von der A 23 Südosttangente und auf der A 4 Ost Autobahn in Fahrtrichtung Wien-Zentrum. Der Verkehr wird über die A 23 Südosttangente umgeleitet. Am Sonntag, den 22.04.2017 findet der Hauptevent beim Vienna City Marathon statt. Aus Sicherheitsgründen werden in der Zeit von 6.30 Uhr bis 10 Uhr einige Rampen der Anschlussstelle Reichsbrücke auf der A 22 Donauufer Autobahn gesperrt. Außerdem gibt es Sperren von 8 Uhr bis 15.30 Uhr am Knoten Prater auf den Verbindungsrampen von der A 23 und A 4 in Richtung Wien-Zentrum. Der Verkehr wird über die A 23 umgeleitet.

Weiterhin mit Wartezeiten ist an den Grenzen Richtung Deutschland aufgrund der Polizeikontrollen zu rechnen. Besonders für Lkw-Fahrerinnen und –Fahrer wichtig: Am 25. April gilt aufgrund eines Feiertags in Italien auf der A 12 Inntal und A 13 Brenner Autobahn ein Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen Gewicht, sofern deren Ziel in Italien oder darüber hinaus liegt. „Das heißt, dass am Tag darauf in Tirol sehr viel Lkw insbesondere am ersten Fahrstreifen unterwegs sein werden. Wir raten: auf Abstand und Geschwindigkeit achten“, so Christian Ebner vom ASFINAG-Verkehrsmanagement.

Halbstündige Anhaltungen vor dem Karawankentunnel heute Donnerstag

Weil auf slowenischer Seite des Karawankentunnels Wartungsarbeiten anstehen, wird heute Donnerstag der Verkehr von 8 bis 16 Uhr in Intervallen von 30 Minuten angehalten. Die ASFINAG empfiehlt, mehr Zeit bei der Fahrt in diesem Bereich einzuplanen.

Aufgrund von Lüftungstests ist der Oswaldibergtunnel auf der A 10 Tauern Autobahn am 19. (in Richtung Salzburg), 24. (in Richtung Villach) und 25. April (beide Richtungen) jeweils in der Nacht von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Für Autofahrerinnen und Autofahrer gibt es eine gut sichtbare Beschilderung vor Ort.

