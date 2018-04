ORF: Von Interviews über Band-Porträts bis zu Backstage-News - die „Amadeus Austrian Music Awards 2018“ in Ö3 und FM4

Wien (OTS) - Die „Amadeus Austrian Music Awards 2018“ werden am Donnerstag, den 26. April im Wiener Volkstheater vergeben. Hitradio Ö3 und radio FM4 sind wieder mit an Bord und präsentieren mit „Song des Jahres“ (Ö3) und dem „FM4 Award“ zwei der insgesamt 14 Kategorien. Der ORF zeigt die glamouröse Verleihung des österreichischen Musikpreises live-zeitversetzt um 21.55 Uhr in ORF eins – die „Eurovision Song Contest“-Gewinnerin Conchita führt erstmals durch den Abend. Einen Nachbericht über die Amadeus-Gala bringt Ö1 am 27. April.

Amadeus Award im Hitradio Ö3

Die „Amadeus Austrian Music Awards“ sind der wichtigste österreichische Musikpreis und Hitradio Ö3 ist nicht nur stolzer Partner sondern präsentiert auch eine eigene Kategorie, den „Song des Jahres“. Ö3-Hörer/innen konnten auf oe3.ORF.at für ihren Favoriten abstimmen. Die fünf nominierten Songs – „Bungalow“ von Bilderbuch, „Columbo“ von Wanda, „Eine ins Leben“ von Pizzera & Jaus, „Primo“ von Raf Camora und „Wie a Kind“ von Ina Regen – sind auf Ö3 in Rotation zu hören.

Die rege Beteiligung am Voting spiegelt auch ein Ergebnis der Ö3-Umfragwoche wieder: den vielfachen Wunsch der Ö3-Hörer/innen, heimische Musiker/innen vorzustellen und zu unterstützen. Um auf diesen einzugehen, hat Ö3 u. a. den montäglichen „Treffpunkt Österreich“ (19.00 Uhr) gestartet, bei dem ein/e österreichische/r Musiker/in oder auch eine österreichische Band live im Hitradio Ö3 zu Gast ist. Nach Maurice von Bilderbuch, Möwe und Der Nino aus Wien ist dies am kommenden Montag (23.4.) Die Mayerin.

Am Tag der Amadeus-Preisverleihung (Donnerstag, 26. April) wird die Ö3-„Musikshow“ zur Einstimmung live aus dem Wiener Volkstheater gesendet. Ö3-Moderator Benny Hörtnagl wird von 13.00 bis 16.00 Uhr über die letzten Proben berichten, Livegäste in seiner Sendung begrüßen und Interviews mit den Nominierten und den Stars des Abends führen. Am Freitag, den 27. April berichtet Ö3-Reporter Clemens Stadlbauer im Ö3-„Wecker“ (5.00 Uhr) über die Amadeus-Gewinner/innen und die Highlights des Abends.

radio FM4 & der Amadeus Award 2018

radio FM4 richtet seit Jahren einen eigenen Award beim Amadeus aus: Zum heurigen Sieger des Publikumspreises „FM4 Award“ haben die FM4-Hörer/innen die Indierocker von Farewell Dear Ghost gekürt. Als Musiksender, der die heimische Szene hochleben lässt, sind für FM4 die „Amadeus Austrian Music Awards“ als wichtigster österreichischer Musikpreis Thema quer durchs Programm. So wirft FM4 in den Tagen vor der Amadeus-Gala einen Blick auf die verschiedenen Preiskategorien und die dafür nominierten Acts.

Ab Montag, den 23. April bringt die FM4-„Morning Show“ (6.00 Uhr) eine von David Pfister gestaltete Serie über die Kategorien des Amadeus: Was ist der Unterschied zwischen dem „Amadeus Alternative Award“ und dem „FM4 Award“? Verkaufen die Salzburger Metalheads Belphegor vielleicht mehr Platten als Bilderbuch? Was steckt hinter dem Amadeus Award für „Best Sound“? In der FM4-„Homebase“ (19.00 Uhr) am Montag ist ein ausführliches Interview mit Wanda zu hören, einer der großen Favoritenbands bei der Amadeus-Verleihung. Daniel Grabner hat die Band in Innsbruck getroffen, wo Wanda im Rahmen ihrer Hallen-Tournee durch Österreich gastierte. Am Mittwoch, den 25. April widmet die FM4-„Homebase“ (19.00 Uhr) den diesjährigen „FM4 Award“-Gewinnern Farewell Dear Ghost eine Spezialstunde.

Am Donnerstag, den 26. April ist FM4 von 19.00 bis 23.00 Uhr live vor Ort im Wiener Volkstheater bei den „Amadeus Austrian Music Awards“ und berichtet von der Verleihung und vom roten Teppich. Eva Deutsch moderiert die Sendung aus dem FM4-Studio. Einen Rückblick auf die Amadeus-Gala gibt es dann am Freitag, den 27. April in der FM4-„Morning Show“ (6.00 Uhr) sowie auf den FM4-Social-Media-Kanälen.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at