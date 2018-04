4GAMECHANGERS-Festival-Update: Morgen dreht sich alles um die Young Gamechanger!

Influencer, Young Gamechanger, Datenschutzaktivisten, Genetiker, Autoren, Politiker, Trendforscher sowie Motivatoren treffen am 3. Tag des "4GAMECHANGERS"-Festivals aufeinander.

Wien (OTS) - "4FUTURE" – Der dritte Tag des "4GAMECHANGERS"-Festivals steht morgen ganz im Zeichen der Zukunft. Der Ansatz ist interdisziplinär und so treffen am 20. April internationale Zukunftsforscher, Datenschutzaktivisten und Genetiker, Autoren, Politiker und Motivatoren aufeinander, um mit der Next Generation selbst zu diskutieren. Es dreht sich alles um die Mindsets der Kids und Jugendlichen. Wie tickt die Next Generation an Gamechangern? Welche Werte und Themen sind ihnen wichtig? Welche innovativen Ideen bringen sie ein? Und vor allem - was braucht die Jugend, um in der digitalen Welt zu bestehen und sich in dieser zu schützen?



Eröffnet wird der Freitag von ProSiebenSat.1 PULS 4-Geschäftsführer Markus Breitenecker zusammen mit Genetiker Markus Hengstschläger, bevor der erst 14-jährige Wunderprogrammierer und IBM-Watson-Software-Entwickler Tanmay Bakshi die erste Keynote Speech des Tages liefert.

Webstars und Influencer wie Michael Buchinger, JANAklar, Simon Mathis, Charles Bahr und Gusi sind außerdem erstmals auf den Panels und Sessions vertreten und geben im Zuge der Auseinandersetzung ihr Wissen kund und inspirieren mit ihren Meinungen. Weiters gibt es die Möglichkeit, die Webstars hautnah zu erleben: Fans können Vorort noch ein "Meet & Greet" gewinnen und so ihren Stars ganz nahe kommen.

Motivational Speeches liefern Whatchado-Co-Founder und Jugendbotschafter Ali Mahlodji und niemand Geringerer als Heather Mills. Als Business Woman, Aktivistin, Sportlerin und Model zählt sie zu den ganz großen Vorbildern in puncto Ausdauer, Mut und Gesundheit. Am Panel diskutiert sie zu „Find your balance with body, soul & your smartphone“ u.a. mit Promi-Bodychanger Detlef Soost.



Am Abend wird gebührend gefeiert, und zwar bei der Aftershowparty mit Julian le Play und vielen weiteren tollen Live Acts, den Top-Influencern und eSports-Gamern inklusive dem großen, offiziellen "A1 eSports League Austria Finale".

Alle Informationen zum 4GAMECHANGERS-Festival 2018, das von Mittwoch, den 18. bis Freitag, den 20. April 2018 in der Marxhalle in Wien stattfindet, sowie dem "4FUTURE"-Tag finden Sie unter https://4gamechangers.io/program/

Wir möchten uns bei Erste Bank und A1 bedanken, die wir auch heuer wieder als Platinpartner vom 4GAMECHANGERS FESTIVAL 2018 präsentieren dürfen.



