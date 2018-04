Light Guide Systems eröffnet europäisches Headquarter zur Lieferung von Augmented Reality-Technologie

Wixom, Michigan (ots/PRNewswire) - OPS Solutions, der Entwickler von Light Guide Systems, ein Augmented Reality-Werkzeug, das manuelle Montage- und Fertigungsprozesse weltweit transformiert, kann einen wichtigen Meilenstein feiern - das Unternehmen baut seine internationale Präsenz mit einem neuen europäischen Firmensitz in der Tschechischen Republik aus. Die Bekanntgabe erfolgte durch OPS Solutions Gründer, President und CEO Paul Ryznar.

Die neue Anlage am Standort Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 in Prag (Tschechische Republik) wird als Basis für die europäischen Aktivitäten des Engineering-Teams von OPS Solutions dienen und Ausgangpunkt für den Ausbau von Vertriebs- und Geschäftspartnerschaften mit Unternehmen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien and weiteren Ländern sein.

"Wir haben in den letzten Jahren eine steigende Nachfrage nach unserer AR-Technologie bei Herstellern in Europa und Asien verzeichnen können", sagt Ryznar. "Die Zeit ist reif, unsere globale Präsenz weiter auszubauen und zu einem festen Bestandteil der Fertigungsindustrie in Europa zu werden. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaften mit leistungsstarken Herstellern auf der ganzen Welt auszubauen, um Fabrikationshallen mithilfe von Technologie smarter und sicherer zu machen".

Light Guide Systems Classic hilft, Fehler zu reduzieren und verbessert Fertigungs- und Montageprozesse. Das System projiziert eine digitale operative "Leinwand" direkt auf jede Art von Arbeitsfläche und liefert akustische und visuelle Eingabeaufforderungen, Anleitung und Hilfestellung, und Zeitvorgaben und Direktive. Mit Light Guide Systems Pro wird das Ganze auf die nächste Ebene gebracht - die proprietäre Software ist mit der kompakten Sprout Pro by HP PC-Plattform integriert, um ein sauberes und leistungsstarkes Paket zu liefern, das portabel, flexibel und erschwinglich ist.

Die Light Guide Systems-Einrichtungen in Europa sind eröffnet und betriebsbereit, und ein lokaler Mitarbeiter steht vor Ort zur Verfügung, um die Technologie zu demonstrieren. Das Light Guide Systems ist derzeit weltweit erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.lightguidesys.eu.

Light Guide Systems, Light Guide Medical und OPS Solutions haben die patentierten Produkte Light Guide Systems Pro(TM) und Light Guide Systems Classic(TM) entwickelt, die mit Hilfe von proprietärer Software und hochleistungsfähigen Projektorsystemen die Erledigung von komplexen Aufgaben steuern, abwickeln und bestätigen. Von der Montage über die Qualitätskontrolle bis hin zur Schulung - die Technologie von Light Guide System liefert genau die von führenden Unternehmen weltweit geforderte Visualisierung, Rückverfolgbarkeit und Flexibilität. Zu den Schlüsselindustrien zählen Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Automotive, Energie, Schwermaschinen und Medizintechnik. Light Guide System ist in Wixom (Michigan) beheimatet und unterhält einen europäischen Firmensitz in der Tschechischen Republik. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.lightguidesys.com oder www.lightguidesys.eu .

