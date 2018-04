4,7 Mio. Pkw-Neuzulassungen in der EU. Günstigste Versicherung bekommt, wer am Land lebt und über 30 ist.

Alter, Wohnort und Motorleistung wirken sich auf Versicherungsprämien aus

Wien (OTS) -

UNIQA bietet besondere Prämiennachlässe für Elektroautos und SafeLine

Starkes Ost-West-Gefälle bei den Pkw-Neuzulassungen in der EU

Innerhalb der EU wurden im ersten Quartal 2018 laut Fahrzeug-Herstellerverband ACEA 4,7 Millionen neue Pkw und damit um +0,7 Prozent mehr zum Verkehr zugelassen als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Der österreichische Markt entwickelte sich dabei mit +2,2 Prozent überdurchschnittlich.

Auto zulassen heißt immer auch Auto versichern. Dementsprechend sorgt Bewegung am Fahrzeugmarkt auch für Bewegung bei den Kfz-Versicherern. Und die haben, wenn es um die Risikobeurteilung geht, Lieblinge. Dazu zählen, rein statistisch betrachtet, Personen im Alter zwischen 30 und 60. Wenn sie einen Pkw mit einer Motorleistung zwischen 74 und 125 Kilowatt (100 und 170 PS) versichern möchten und im ländlichen Raum wohnen, stehen sie in der Gunst von Versicherern ganz oben. Und das macht sich schlussendlich bei den Prämien bemerkbar.

Der Grund dafür ist einfach: Diese Kunden sind besonders sicher unterwegs. Ähnlich verhält es sich im Übrigen bei Autofahrern, die bereits eine niedrige Bonusstufe eingefahren haben. Das belegen die umfangreichen statistischen Daten von UNIQA. Immerhin ist in Österreich mit insgesamt 780.000 Fahrzeugen rund jeder sechste Pkw bzw. Kombi UNIQA versichert.

Richtig günstig wird es bei UNIQA mit einem Elektroauto. Hier winken 25 Prozent Prämien-Nachlass. Und wer sich zu Haftpflicht und Kasko für den UNIQA Notfallservice SafeLine entscheidet, kann ebenfalls zehn Prozent sparen.

UNIQA Kunden setzen auf steuerlich günstigere Motorvarianten

Die Daten der Statistik Austria für das erste Quartal zeigen, dass in Österreich Leistung gefragt ist. Jeder Dritte neu zugelassene Pkw hat eine Motorleistung über 100 Kilowatt. Besonders hohe Zuwächse gab es mit +10,9 Prozent in der Leistungsklasse über 126 Kilowatt (171 PS). UNIQA Kunden setzen hingegen auf steuerlich günstigere Motorvarianten. So liegt die durchschnittliche Leistung von UNIQA haftpflichtversicherten Autos bei 84 Kilowatt (114 PS). Und da die Motorleistung den Verbrauch mitbestimmt schonen UNIQA Kunden damit nicht nur ihren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

Weitere Details zur Entwicklung des Pkw-Markts in Europa

Während der EU-weite Neuwagenmarkt in den ersten beiden Monaten mit einem Zuwachs von +5,8 Prozent noch kräftig brummte, kam der Motor im März mit einem Rückgang um -5,3 Prozent ins Stottern. Der März des Vorjahres gilt laut ACEA jedoch auch als der beste der Geschichte. Nichtsdestotrotz waren die März-Zulassungszahlen damit aber erstmals seit 2014 wieder rückläufig. Besonders ausgeprägt war dieser Trend in Großbritannien. Dort lag der Rückgang im März bei -15,7 Prozent, im gesamten ersten Quartal bei -12,4 Prozent. Anhaltend stark war die Dynamik in den neuen EU-Mitgliedsstaaten in Zentral- und Osteuropa. In dieser Region wurden in den ersten drei Monaten um +11,9 Prozent mehr neue Pkw zugelassen.

Der österreichische Markt verzeichnete für März zwar ebenfalls einen Rückgang in den Pkw-Neuzulassungen von -3,9 Prozent, präsentierte sich mit + 2,2 Prozent im ersten Quartal insgesamt aber robust. Die öffentlichen Diskussionen rund um Dieselmotoren hinterließen dabei aber sichtbare Spuren in der Zulassungsstatistik. Während die Statistik Austria für Dieselfahrzeuge einen Rückgang um -18,6 Prozent im ersten Quartal errechnete, legten Fahrzeuge mit Otto-Motor um 25,1 Prozent zu. Elektroautos verzeichneten ein Plus von 30,4 Prozent.



Rückfragen & Kontakt:

Wilfried Stöckl

UNIQA Insurance Group AG

Untere Donaustraße 21

1029 Wien



Telefon: (+43 1) 211 75-1278

E-Mail: presse @ uniqa.at

http://www.uniqagroup.at