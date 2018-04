Neymar Jr. eröffnet TCLs globale Sportkampagne 2018

Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Neymar Jr., einer der weltweit einflussreichsten und bekanntesten Sportler, hat heute seine neue Rolle als Markenbotschafter von TCL angetreten, einer der drei größten Hersteller von Fernsehgeräten und eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik. Der Starfußballer eröffnete TCLs globale Sportkampagne 2018 bei einem Event in seiner Heimatstadt Sao Paulo.

Neymar Jr. kommentierte: "Ich bin stolz auf meine Rolle als globaler Markenbotschafter von TCL. Die Marke und ich haben die gleichen Wertvorstellungen wie zum Beispiel das konstante Streben nach Höchstleistung und tollen Erfolgen. Meine Fans schauen meine Spiele im Fernsehen, und ich schaue gern Sportprogramme auf meinem TCL-TV zu Hause mit Familie und Freunden. Ich bin überzeugt, dass die Partnerschaft mit TCL eine unterhaltsame Reise sein wird."

"Neymar Jr. ist der perfekte Markenbotschafter für TCL, da wir die Leidenschaft für Sport teilen", sagte Kevin Wang, Senior Vice President der TCL Corporation und CEO von TCL Multimedia. "Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit Neymar Jr. und wollen den Verbrauchern ein intensives Seherlebnis bieten, damit sie ihre Lieblingssportarten auf unseren intelligenten TV-Produkten genießen können."

In Sao Paolo informierte sich Neymar Jr. über zwei Vorzeige-TV-Produkte von TCL und präsentierte die neue globale Werbekampagne des Unternehmens.

Die Partnerschaft mit Neymar Jr. ist eine strategische Initiative im Rahmen von TCLs globaler Markenstrategie. TCL erreicht damit ein breiteres Publikum von Sportfans und kann sein jugendliches, internationales Markenimage auf globaler Ebene stärken. Außerdem spiegelt sie das schnelle Wachstum und die geschäftliche Vision von TCL wieder.

TCL hat jüngst eine internationale Outdoor-Werbekampagne mit Neymar Jr. unter dem Motto "Born a Legend" aufgelegt und die Partnerschaft mit Events an traditionsreichen Orten rund um den Globus gefeiert. In Europa wird die Werbekampagne ab April hauptsächlich in Frankreich, Deutschland, Italien und Polen zu sehen sein.

Laut dem Marktforschungsunternehmen IHS Technology und firmeninternen Verkaufsdaten gehörte TCL 2017 mit einem Marktanteil von 10,9 % weltweit zu den drei größten Herstellern von LCD-Fernsehgeräten.

Informationen zu TCL Multimedia

TCL Multimedia Technology Holdings Limited (HKSE: 01070) mit Sitz in China ist ein Weltmarktführer im TV-Geschäft und beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Unterhaltungselektronik. TCL Multimedia hat ein neues Geschäftsmodell entwickelt, bei dem Produkte und Nutzer im Mittelpunkt stehen. Mit der Strategie "Double +" werden die beiden Ziele "Smart + Internet" sowie "Produkte + Services" verfolgt. Das Unternehmen will sich zu als Weltkonzern für Unterhaltungstechnologie etablieren, der seinen Kunden integrierte Unterhaltungslösungen anbietet.

