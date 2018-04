4GAMECHANGERS-Festival Update: Founder berichten über Erfahrungen "4Minutes4Future: f*ck reality - entrepreneurship against all Odds"

Wien (OTS) - In der ersten von zwei Sessions zu "4Minutes4Future: f*ck reality - entrepreneurship against all Odds" berichten folgende Founder von ihren Erfahrungen: Niko Bogianzidis (Co-Founder Öklo), Christoph Richter (Founder), Christian Leidinger (Founder Die Koje), Paul Varga (CEO & Co-Founder Playbrush), Karl Edlbauer (CEO & Co-Founder Hokify) und Peter Buchroithner (CEO & founder Swell).

Niko Bogianzidis (Co-Founder Öklo): "Was wir von Herrn Haselsteiner gelernt haben: Fokus halten. Wir haben uns dann gedacht Fuck Reality."

Christoph Richter (Founder): "Das Leben ist ein lebenslanges Lernen und es gibt keine Branche, wo man mehr lernt als, als Entrepreneur. Ich will tagtäglich tun was meine Passion ist. Das größte Geheimnis beim Pitch ist: Was ist der "World changing Moment"?"

Christian Leidinger (Founder Die Koje): "Wir haben seit Jahren die Vision, dass wir weit über die Landesgrenzen wachsen können und haben den Karren in diese Richtung geschoben. "2 Minuten 2 Millionen" war dann der Gipfel. Da hat der Karren Geschwindigkeit gekriegt und nun hängen wir hinten dran am Karren und kriegen den Boden nicht mehr unter die Füße."

Paul Varga (CEO & Co-Founder Playbrush): "Wenn man sehr schnell wächst, gibt es sehr viele kritische schwierige Phasen. Man spricht sehr oft mit Investoren, man muss sich schon jemanden aussuchen, auch als Start-Up, mit dem man gern Zeit verbringt und eine Firma aufbaut. Diese Harmonie muss auch stimmen."

Karl Edlbauer (CEO & Co-Founder Hokify): "Es soll sich jeder zutrauen etwas zu machen, sich eine Stage wie bei "2 Minuten 2 Millionen" zu suchen, sich zu stagen, nur so kann es passieren, dass man abhebt, groß rauskommt.

Peter Buchroithner (CEO & founder Swell): "Der wichtigste Unterschied ist, wenn man in Österreich eine Idee erzählt, dann bekommt man zehn Gründe, warum das nicht funktionieren wird. In den USA bekommt man hingegen zehn Gründe, warum man es tun sollte.



5 MIN of Innovation von Christoph Mandl (Chief Communication Officer Patentamt): "Marken und Patente können Ihre Konkurrenz gefährden. Nur neun Prozent haben Patente markiert, wenn sie losstarten. Es ist umso wichtiger, dass der Schutz des geistigen Eigentumes angegangen wird. Um ein Patent zu bekommen, muss es eine technologische Weltneuheit sein."



10 MIN of Innovation von Paul Schif (CEO Laureus) und Felix Gottwald (Olympic Winning Nordic Combiner)

Paul Schif: "Sport hat die Kraft jede dieser Herausforderungen anzugehen und zu bekämpfen. Sport hat die Kraft eine Perspektive im Leben jedes einzelnen zu entwickeln. Sport kann einen jeden einzelnen verändern und im Großen und Ganzen kann Sport daher auch die ganze Welt verändern."

Felix Gottwald: "Sport hat mich inspiriert fürs Leben."



10 MIN of Innovation von Matthias Neef (CEO Werkstätte Wattens): "Bei uns dreht sich alles um eine ganz zentrale Fragestellung: Wie können wir euch dabei unterstützen, sowohl auf Businessseite, als auch auf persönlicher Seite zu wachsen? Wir versuchen unseren Partnern, unseren Start-Ups Kontakte zu potentiellen Kunden zu geben."



5 MIN of Innovation von Reggie Bradford (Senior Vice President, Startup Ecosystem & Accelerator Oracle)



In der zweiten Sessions zu "4Minutes4Future: f*ck reality - entrepreneurship against all Odds" berichten Felix Ohswald (Founder GoStudent), Michael Prünner (CEO Neun Weine), Marvin Musialek (CEO Amabrush), Michael Pötscher (CMO Tourradar) und Helmut Stöber (Founder Voi Fesch) über ihre Erfahrungen.

Felix Ohswald (Founder GoStudent): "Wenn ihr ein Unternehmen gründet, müsst ihr euch überlegen: Ist es ein Problem, das nur ihr habt oder ein Problem, das besonders viele haben? Wenn das der Fall ist, werdet ihr einen Investor finden."

Michael Prünner (CEO Neun Weine): "Ich würde jedem, der einen Investor sucht, raten, dass er sich viel Zeit nimmt."

Marvin Musialek (CEO Amabrush): "First Mover ist vor allem im Bezug auf die großen Konkurrenten wichtig. Da ist es schon wichtig, dass man schnell wächst."

Michael Pötscher (CMO Tourradar):

"Aus unserer Erfahrung ist es, dass man nicht von heut auf morgen einen Investor an Bord hat. Es ist ein relativ langer Prozess bis man zu dem Geld dann kommt."

Helmut Stöber (Founder Voi Fesch): "Ich habe Barrierren im Kopf gehabt, die ich im Nachhinein so unnatürlich empfinde."



Keynote Speech von Christopher Schläffer (Chief Digital Officer VEON



10 MIN of Innovation von Ralph Simon (CEO mobilium)



Die vierte SevenVentures-Pitch-Session konnte "PocketDefi" (liimtec GmbH) für sich entscheiden, damit haben es folgende Start-Ups in die Final Pitch Sessions geschafft:

Amalogy GmbH mit areeka.net

Fittrack GmbH

WisR GmbH

PocketDefi (liimtec GmbH)

