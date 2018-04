Ein Kommentar der Russischen Botschaft zu den Aussagen des SPÖ-Nationalratsabgeordneten Jörg Leichtfried

Ein populistischer Auftritt

Wien (OTS) - Der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Jörg Leichtfried beschuldigt laut einer Parlamentsaussendung Russland des «barbarischen Staatsterrorismus» und des «Mordes». Bei seinen offensichtlich in einem Propaganda-Bühnenrausch gemachten Erklärungen bezieht sich der, wie er selbst betont, studierte Rechtswissenschaftler auf den sogenannten Fall der Skripals. Der Jurist Leichtfried ist entweder über die «Beweislage» in der erwähnten britischen Affäre schlecht informiert oder, was noch schlechter wäre, er hat seine Erklärungen aus innenpolitischen Gründen oder in der Bestrebung Loyalität gegenüber einigen bedeutenden internationalen Partnern zu demonstrieren gemacht. In jedem Fall wird sehr geehrter Herr Leichtfried mit solchen populistischen Auftritten bei denkenden Menschen unseres Erachtens kaum Punkten.

