„Gläserner Leopold“ für Niederösterreichs Olympia-Medaillengewinner

LH Mikl-Leitner gratulierte Gallhuber, Lösch und Mayrhofer: „Wir sind stolz auf euch!“

St. Pölten (OTS/NLK) - Am heutigen Nachmittag empfing Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Beisein von Sport-Landesrätin Petra Bohuslav und Wolfgang Labenbacher, Präsident des Landesskiverbands, die niederösterreichischen Olympia-Medaillengewinner Katharina Gallhuber, Claudia Lösch und Patrick Mayrhofer und überreichte ihnen „als Dank und Anerkennung“ jeweils den Gläsernen Leopold.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner betonte, was es alles an monatelangem und jahrelangem Training brauche, um als Sportler bzw. Sportlerin an diesem Punkt zu stehen. „Es ist ein Höhepunkt, bei Olympischen Spielen teilnehmen zu können.“ Wenn man dann auch noch mit einer Medaille heimkehren könne, sei das „ein Erfolg für euch persönlich und für das Land Niederösterreich, weil wir euch beim Training unterstützen durften.“ „Wir sind stolz auf euch!“ Mit dem Gläsernen Leopold wolle man „Danke sagen für eure Spitzenleistungen“, so Mikl-Leitner zu den Olympioniken.

Insgesamt vertreten waren bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Pyeongchang in Südkorea zwölf niederösterreichische Athletinnen und Athleten. Katharina Gallhuber, Claudia Lösch und Patrick Mayrhofer holten insgesamt drei Silber- und zwei Bronzemedaillen nach Niederösterreich: Gallhuber Bronze im Slalom und Silber im Teambewerb Ski Alpin sowie bei den Paralympics Lösch Silber im Super-G und Bronze im Riesentorlauf und Mayrhofer Silber im Banked Slalom.

