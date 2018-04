Taschner/Mölzer für sachliche Beratung der Deutschförderklassen-Regelung

Stehen für Politshow der Opposition nicht zur Verfügung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Zur Presseaussendung von SPÖ, NEOS und Liste Pilz halten die Bildungssprecher von ÖVP und FPÖ, Abg. Prof. Dr. Rudolf Taschner und Abg. Wendelin Mölzer, fest: „Zwischen allen Parlamentsklubs wurde gemeinsam vereinbart, dass die Regierungsvorlage, welche Regelungen zu Deutschförderklassen und -kursen, die Ahndung von Schulpflichtverletzungen und die Erweiterung der Übergangsfristen für die Umstellung auf die ‚Neue Oberstufe‘ sowie Evaluierung der Neuregelung beinhaltet, im Unterrichtsausschuss am 8. Mai 2018 in einer sachlichen Atmosphäre mit Experten beraten werden soll.“

Nicht vereinbart wurde hingehen die Öffentlichkeit dieser Ausschussberatung, aus welcher SPÖ, NEOS und Liste Pilz eine öffentliche Politshow machen wollen. „Dafür stehen wir in einer so wichtigen Sachfrage nicht zur Verfügung“, so die beiden Bildungssprecher.

„Diese Vorlage wurde selbstverständlich bereits unter Beiziehung von Experten erarbeitet und einem ordentlichen Begutachtungsverfahren unterzogen, an dem sich mehr als 60 Personen und Institutionen beteiligt haben“, so Taschner und Mölzer abschließend.

