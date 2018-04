FPÖ-Linder: „Eine stabile Finanzierung im landwirtschaftlichen Bereich ist wichtig!“

"Ich bin auch sehr froh darüber, dass wir die Mittel für Wildbach- und Lawinenverbauung erhöhen konnten“

Wien (OTS) - „Zufrieden“ zeigte sich heute FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Maximilian Linder in seinem Debattenbeitrag über das Landwirtschaftsbudget und verwies dabei auf die Wichtigkeit einer stabilen Finanzierung im landwirtschaftlichen Bereich. „Die Auszahlungen für die Direktzahlungen sind gesichert und es kommt zu keinen realen Kürzungen innerhalb der ersten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)“, so Linder.

„Im Budget 2018 und 2019 sind insgesamt 661 Millionen Euro bzw. 665 Millionen Euro für Marktordnungsmaßnahmen vorgesehen, davon sind für ‚Direktzahlungen‘ im Jahr 2018 rund 635 Millionen Euro und im Jahr 2019 rund 638 Millionen Euro veranschlagt“, erklärte Linder, der betonte, „dass es ihm vor allem um die Menschen geht und dass diese Geldmittel auch bei der Bevölkerung ankommen.“

„Als Bürgermeister sehe ich auch das Schulmilch- und Schulobstprogramm als besonders wichtig an – da geht es nämlich um unsere Kinder und um eine gesunde Ernährung. Für das Schulmilchprogramm sind im Budget 1,3 Millionen Euro und für das Schulobstprogramm drei Mio. Euro jeweils für die Jahre 2018 und 2019 vorgesehen. Auch die Geldmittel für die ländliche Entwicklung sind gesichert. Wichtig dabei ist, dass nur Projekte gefördert werden, für die es Bedarf gibt. Immer wieder erlebt man in der Praxis, dass Agenturen Projekte entwickeln und durch Marketing ‚einen künstlichen Bedarf‘ produzieren", betonte Linder.

„Meine Gemeinde wurde leider schon von einer Naturkatastrophe heimgesucht, daher ist mir der Schutz vor Naturgefahren besonders wichtig. Auch hier können wir mit dem Budget für diese beiden Jahre zufrieden sein. So sind im Globalbudget ‚Forst-, Wasserressourcen- und Naturgefahrenmanagement‘ für 2018 Auszahlungen in der Höhe von rund 216 Millionen Euro und für 2019 in der Höhe von rund 222 Millionen Euro veranschlagt. Das von der Bundesregierung beschlossene Aktionsprogramm ‚Hochwassersicheres Österreich‘ ist damit finanziell abgesichert. Gerade in diesem Bereich geht es um die Sicherheit der gesamten Bevölkerung und aus diesem Grund bin ich auch sehr froh darüber, dass wir die Mittel für Wildbach- und Lawinenverbauung erhöhen konnten“, so der FPÖ-Agrarsprecher.

