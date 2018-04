Lindner/Holzleitner: „Schwarz-Blau spart auf dem Rücken der Familien“

SPÖ bringt in Budgetdebatte Antrag zur notwendigen Absicherung der Familienberatung ein

Wien (OTS/SK) - „Die ÖVP bezeichnet sich gern als ‚Familienpartei’. Wenn man sich aber das schwarz-blaue Budget ansieht, könnte das nicht weiter von der Realität entfernt sein. Während sich die Regierungsspitze ein fettes PR-Budget genehmigt, wird nämlich genau an der falschen Stelle gekürzt – bei der Familienberatung“, kritisieren SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner und SPÖ-Kinder- & Jugendsprecherin Eva Maria Holzleitner. Im Zuge der Budgetdebatte des Nationalrats bringen die beiden Abgeordneten daher heute einen Entschließungsantrag zur dringend notwendigen Absicherung der rund 400 Familienberatungsstellen ein. ****

Insgesamt soll das Budget für die Familienberatung um rund eine Million Euro gekürzt werden. Laut dem Dachverband Familienberatung wären davon bundesweit 18.000 Paare und Familien betroffen, die nicht mehr betreut werden könnten. 26.000 Beratungsstunden müssten eingespart werden. Gleichzeitig gönnt sich die Regierung selbst enorme PR-Budgets.

„Was hier passiert ist eine Unverschämtheit. Statt ihrer Aufgabe nachzukommen und diese wichtigen Einrichtungen in ganz Österreich endlich gut abzusichern, tut Schwarz-Blau das genaue Gegenteil und kürzt bei der psychosozialen Versorgung von notleidenden Familien“, zeigen sich Lindner und Holzleitner empört. „Wir sprechen hier nicht über bürokratische Beratungsorganisationen, sondern über schnelle Hilfe für Paare, Familien und Kinder in schwierigen Situationen. Die Familienberatungsstellen helfen kostenfrei und anonym bei Erziehungskrisen, Trennungen, Diskriminierung, Mobbing, psychischen Problemen und leisten außerdem wichtige Präventionsarbeit. Genau hier kürzt Schwarz-Blau.“ In ihrem Entschließungsantrag fordern die Abgeordneten die Bundesregierung auf, von diesen gefährlichen Kürzungen abzusehen, stattdessen dem steigenden Bedarf nachzukommen und die umfassende, psychosoziale Betreuung von Familien in ganz Österreich sicherzustellen. (Schluss) mr/mp

