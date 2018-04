Neu: Erstes Kolleg für Gebäude- und Energietechnik in Westösterreich

Berufsbegleitende Ausbildung für BerufspraktikerInnen und MaturantInnen an der HTL Jenbach

Jenbach/Tirol (OTS) - Einen in Westösterreich völlig neuen Ausbildungsweg bietet ab dem Schuljahr 2018/19 die HTL Jenbach an: das Kolleg für Gebäude- und Energietechnik. BerufspraktikerInnen, aber auch MaturantInnen können dabei eine hochwertige, kostenlose Ausbildung in einem der gefragtesten Berufsfelder erlangen. Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2018.

Das neue Kolleg ist eine berufsbegleitende, sechs Semester umfassende Ausbildung, die sich vor allem an Interessenten aus der Berufspraxis, aber auch an SchulabsolventInnen mit Matura richtet. Der Abschluss bietet neben der Reifeprüfung mit allgemeiner Studienberechtung eine hochwertige Berufsausbildung mit vielfältigen Jobmöglichkeiten und den Ingenieurstitel nach drei Jahren Berufspraxis.

Zielgruppen sind vor allem Interessenten aus Westösterreich (Tirol, Salzburg, Vorarlberg), die eine höherwertige Ausbildung in einem der gefragtesten Berufsfelder anstreben – natürlich werden auch junge Frauen angesprochen, die an einer Ausbildung in einem spannenden technischen Beruf interessiert sind.

BerufspraktikerInnen und MaturantInnen

Voraussetzung für die Aufnahme dieser postsekundären/tertiären Ausbildung ist entweder die Matura oder eine facheinschlägige Berufsausbildung. Je nach Vorbildung unterscheiden sich dabei die Lehrinhalte: MaturantInnen erhalten vor allem eine vertiefte fachlich–praktische Ausbildung, SchülerInnen aus der Berufspraxis intensiven Unterricht in den allgemeinbildenden Fächern zur Maturavorbereitung.

Individualisierung in der Ausbildung

Durch Modularisierung kann bereits erworbenes Wissen angerechnet werden – für die SchülerInnen ergeben sich dadurch individuelle Stundenpläne – je nach Wissensstand können einzelne Module, Fächer oder sogar ganze Semester komplett wegfallen.

E-Learning statt Klassenpräsenz

Neue Wege werden im Unterricht beschritten: so kann bis zu einem Viertel der Lehreinheiten per E-Learning absolviert werden. Das umfasst reine Lerneinheiten ebenso wie die Betreuung durch die Lehrpersonen per E-Mail. Den SchülerInnen werden so geringere Präsenzzeiten im Unterricht geboten, gerade bei einer berufsbegleitenden Ausbildung eine attraktive Möglichkeit des Unterrichts. Der Präsenzunterricht findet jeweils am Freitag (Nachmittag) und Samstag (ganztags) statt, die SchülerInnen können den Unterricht mit nur je einer Übernachtung besuchen.

HTL Jenbach – idealer Standort

Die HTL Jenbach bietet beste Voraussetzungen für das neue Kolleg: der Ausbildungszweig Gebäude- und Energietechnik wird direkt an der HTL unterrichtet, daher sind die nötigen Räumlichkeiten, die komplette Infrastruktur mit Werkstätten und Labors und der modernsten technischen Ausstattung, aber auch das fachlich geeignete Lehrpersonal an der Schule vorhanden. Einer der größten Vorteile ist die verkehrsgünstige Lage im Inntal: Direkt an der Westbahn gelegen, bietet die Schule Anbindungen an das öffentliche Verkehrsnetz, aber auch an die Inntalautobahn A12. Schnelle Verbindungen nach Vorarlberg und Salzburg machen den Standort auch für Interessenten aus anderen Bundesländern attraktiv.

In Ostösterreich bestehen bereits vergleichbare Ausbildungswege, nämlich die Kollegs in den HTLs Mödling und Pinkafeld, diese zählen zu den gefragtesten Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Gebäude- und Energietechnik – mit Jenbach wird jetzt auch in Westösterreich erstmals diese zukunftsträchtige Ausbildung angeboten.

