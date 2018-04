Smodics-Neumann: Investitionen in Betriebe sind Investitionen in Arbeitsplätze

Wirtschaftsbund Wien Nationalrätin verweist auf erfolgreiche Wirtschaftsförderungen durch ABA und aws – Hoher Stellenwert der Bundesregierung für verstärkte Unternehmensfinanzierung

Wien (OTS) - „Investitionen in Betriebe sind Investitionen in Arbeitsplätze“, betont Wirtschaftsbund Wien Nationalrätin Maria Smodics-Neumann und verweist auf die erfolgreiche Arbeit der Wirtschaftsförderungsagenturen „Austrian Business Agency“ (ABA) und „Austrian Wirtschaftsservice“ (aws). Indem die Bundesregierung für verstärkte Unternehmensfinanzierung erstmals eine eigene Budgetposition vorsieht, unterstreiche sie den hohen Stellenwert dieser Maßnahmen. „Mithilfe der ABA wurden in den vergangenen Jahren 2.672 neue Arbeitsplätze durch Neuansiedelungen internationaler Betriebe geschaffen.“ Die zusätzliche Dotierung von 1,8 Millionen Euro zum ordentlichen ABA-Budget für die Stärkung von Forschung und Entwicklung bezeichnet Smodics-Neumann als „zukunftsweisenden Schritt und verantwortungsvollen Zugang der Mittelverwendung“. Beim AWS liege der Schwerpunkt auf „Hilfe zur Selbsthilfe“. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten und Garantien werden heimische Unternehmen bei der Umsetzung innovativer Projekte unterstützt. „Als Unternehmerin weiß ich, wie wichtig Investitionen sowohl in der Gründungs-, als auch in der Weiterentwicklungsphase sind“, so Smodics-Neumann, die vor allem auf die treffsicheren Garantien verweist. Demnach ermöglicht eine Million Euro an Garantien rund 35 Millionen Euro an Investitionsvolumen. „Deshalb sollen diese Garantien auch in den Jahren 2018 und 2019 ausgeweitet werden, damit etwaige Engpässe in der Unternehmensfinanzierung, die durch fehlende Sicherheiten entstehen können, abgefedert werden“, so die Wirtschaftsbund Wien Nationalrätin abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftsbund Wien

Lukas Lechner, MA

Leiter Politik & Presse; Pressesprecher

+43 676 3613375

l.lechner @ wirtschaftsbund-wien.at