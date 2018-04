Rat auf Draht: Neues Corporate Design für eine starke Marke

Optische Annäherung an SOS-Kinderdorf, Sprechblase im Logo unterstreicht Bedeutung digitaler Beratungskanäle

Wien (OTS) - Rat auf Draht ist die wichtigste Helpline für junge Menschen in Österreich. 24 Stunden am Tag hat das Expertenteam ein offenes Ohr für Kinder und Jugendliche in Not, seit über 30 Jahren. Ab sofort tritt Rat auf Draht in neuem Design auf, die Farben Grün, Weiß und Schwarz ersetzen dabei das bisherige Corporate Design in Orange und Lila.

„Das neue Design drückt auch den Wandel in der Beratung aus“, sagt Birgit Satke, Leiterin von Rat auf Draht, „denn die Sprechblase im Logo steht auch für die Online-Kanäle, die inzwischen einen hohen Stellenwert in unserer Arbeit einnehmen.“ Zum anderen, so Satke, „kommt Rat auf Draht mit dem neuen Design nun auch optisch im SOS-Kinderdorf an.“ Die Notrufnummer ist seit knapp fünf Jahren Teil der Kinderhilfsorganisation.

Enge Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen

Gestaltet hat das neue Corporate Design für Rat auf Draht Mathias Schweighofer, Kommunikationsdesigner bei SOS-Kinderdorf. „Das Besondere bei der Entwicklung des neuen Erscheinungsbildes für Rat auf Draht war die enge Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen, von Anfang an. Wir haben mit unterschiedlichen Fokusgruppen gearbeitet und immer wieder rückgefragt, was die Kinder und Jugendlichen mit Rat auf Draht verbinden.“

Auftakt zur Kampagne #sicheronline

Der neue Markenauftritt von Rat auf Draht ist zugleich Startschuss für die Kampagne #sicheronline – Schütz dich vor falschen Freunden. „Mit der aktuellen Kampagne möchten wir Kinder und Jugendliche über sexuelle Belästigung und Gewalt im Netz aufklären und ihnen wichtige Hilfestellungen bieten, wie man sich schützen kann“, sagt Satke.

Mit einem Video (https://www.youtube.com/watch?v=sXl4rMhSZPU&feature=youtu.be) und Online-Bannern werden Kinder und Jugendliche auf Youtube und anderen Online-Plattformen informiert. Tipps und Hilfestellungen gibt es außerdem in Form eines Info-Folders, sowie auf der Website www.rataufdraht.at/sicheronline.

Unterstützung durch ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe

„Wir freuen uns, dass wir im Rahmen einer Kooperation mit PULS 4 und Studio 71 auch Influencer (u.a. JANAklar, Aquamarin und Valentina Vale) dafür gewinnen konnten, in den nächsten Wochen auf ihren Kanälen wichtige Botschaften zu sexueller Belästigung im Internet an ihre Follower zu richten“, sagt Satke. Durch die Unterstützung der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe wird Rat auf Draht außerdem vom 18. – 20. April 2018 auf dem 4GAMECHANGERS Festival 2018 zu Gast sein und zu dem Thema beraten: www.4gamechangers.io

Dr. Michael Stix, CCO ProSiebenSat.1 PULS 4: „Gewalt im Netz ist ein sehr heikles und leider brandaktuelles Thema. Wir sehen es als unseren Auftrag dagegen anzukämpfen und sind stolz darauf, SOS-Kinderdorf und Rat auf Draht bei ihrer Kampagne unterstützen zu können. Für größtmögliche Aufmerksamkeit der Kampagne wird diese nicht nur bei unserem 4GAMECHANGERS Festival thematisiert, sondern darüber hinaus auch auf den Sendern der Gruppe.“ Ab Mai 2018 wird die Kampagne durch TV Spots, die mit Unterstützung von 4Creative Solutions entstanden sind, gestärkt.

www.rataufdraht.at

Spendenkonto: IBAN: AT10 2011 1827 1734 4400

Rückfragen & Kontakt:

Rat auf Draht/SOS-Kinderdorf

Susanne Schönmayr

+43 676 88144239

susanne.schoenmayr @ sos-kinderdorf.at