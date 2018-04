Frisches Kapital fürs digitale Krankenbett

Tiroler MedTech-Start-up CubileHealth gibt Abschluss einer Finanzierungsrunde mit Wattener Segnalita Ventures bekannt

Innsbruck (OTS) -

Tiroler MedTech-Start-up CubileHealth beschleunigt Markteintritt für das digitale Monitoring gesundheitsrelevanter Daten im Krankenbett mit einem sechsstelligen Seed-Investment von Segnalita Ventures

Neue Finanzierungsrunde für CubileHealth belegt Erfolg der Maßnahmen zum effizienten Wachstum des Start-up-Ökosystems in Tirol

CubileHealth, ein innovatives MedTech-Unternehmen aus Innsbruck, kann mit einem neuen Investmentpartner aus Tirol das Tempo erhöhen. Segnalita Ventures beteiligt sich mit einem mittleren sechsstelligen Betrag. Das 2016 gegründete Start-up CubileHealth hat sich auf das Monitoring gesundheitsrelevanter Daten sowie die Sturz- und Dekubitusprophylaxe von Patienten spezialisiert. Es kann mit einer einzigartigen, patentierten Technologie Daten wie beispielsweise Atem- und Herzfrequenz berührungslos und unsichtbar direkt im Krankenbett erfassen und über medizinische Apps mobil zur Verfügung stellen. Generiert werden diese Daten über messbare Druckveränderungen auf einem speziellen Sensor-Kissen. Das Produkt steht kurz vor der CE-Zertifizierung. Mit Hilfe des Seed-Investments will CubileHealth seine Lösung nun zügig auf den Markt bringen.

„Die neue Finanzierungsrunde für CubileHealth belegt den Erfolg unserer Maßnahmen zum effizienten Wachstum des heimischen Start-up-Ökosystems“, nimmt Tirols Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf Stellung. „Überzeugender Mehrwert für Start-ups wie CubileHealth entsteht zum einen durch die schlagkräftige Beratung während aller Gründungsphasen. Starken Nutzen ziehen Start-ups am Standort heute zudem von der dichten Vernetzung der privaten und öffentlichen Stakeholder und der Arbeit des Investorennetzwerks Tirol. Über dieses ruft die Standortagentur verstärkt private Investoren und relevante Kontakte für die Umsetzung innovativer Ideen auf dem Markt auf den Plan.“

Fokus auf Vertrieb und Vermarktung im Dachraum

In Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen erhält das ärztliche und pflegerische Personal über den Einsatz des CubileHealth-Monitorings vollkommen automatisiert Information zur Veränderung von Daten wie zum Beispiel der Atem- und Herzfrequenz seiner Patienten. So können kritische Gesundheitszustände rechtzeitig erkannt und damit medizinische Zwischenfälle und nachfolgende Komplikationen verhindert werden. Zudem kann das Schlaf- und Liegeverhalten effizienter als bisher überprüft und so das Risiko für Sturz oder Dekubitus gesenkt werden. Von der erhöhten, digitalen Sicherheit und sinkenden Kosten profitieren sowohl die Patienten als auch das klinische bzw. Pflegepersonal sowie Krankenhausbetreiber und Versicherungen. CubileHealth-CEO Karl Fritscher berichtet: "Unsere Vision eines sicheren digitalen Krankenbetts können wir dank der frischen Finanzierung schneller umsetzen. Dazu forcieren wir die Weiterentwicklung unseres Produkts und können wichtige Erweiterungen früher am Markt platzieren. Auch kann das Tempo für den Markteintritt erhöht werden. Konkret geht es dabei um Vertrieb und Vermarktung im DACH-Raum und die weitergehende Internationalisierung.“ Fritscher fährt fort: „Der Deal ist eine tolle Bestätigung für unser Team, das den Grundstein für ein großartiges Produkt gelegt hat. Mit Segnalita als Teil von Cubile Health bauen wir zudem eine sehr starke Tiroler Achse aus, zu dieser zählen neben Segnalita die Inhaber von Medalp und die UMIT als universitärer Partner.“

Den neuen Investor überzeugen Top-Lösungen für den Gesundheitssektor

Der Managing Director der investierenden Segnalita Ventures, Bernhard Letzner, informiert: „CubileHealth bietet top-entwickelte Lösungen und liefert damit die richtigen Antworten auf wichtige Fragestellungen im Gesundheitssektor. Dies und die Marktexpertise des Teams haben uns nachhaltig überzeugt. Segnalita hat es sich zum Ziel gesetzt einen aktiven Beitrag zur Schaffung und Entwicklung nachhaltiger unternehmerische Werte zu leisten. Mit der Unterstützung für das starke Gründerteam wollen wir nicht zuletzt auch den Gründergeist in Österreich und vor allem Tirol fördern und dazu beizutragen, dass sich unternehmerische Impulse besser entfalten können.“

Disruptives Start-up mit äußerst erfahrenem Investorenboard

Seine erste private Finanzierungsrunde hat CubileHealth im Jahr 2016 eingeworben. Finanzier eines ebenfalls sechsstelligen Investments war die Martin Global AG. Peter Koch von der Martin Global AG erläutert: „Segnalita haben wir bereits in vergangenen Projekten als sehr engagierten Investor und Companybuilder kennen gelernt. Wir freuen uns, dass diese Kompetenz nun auch CubileHealth zur Verfügung steht. Gemeinsam mit den bestehenden Investoren Dominik Greiner von Camouflage Ventures sowie Medalp-Inhabern Luis Schranz und Manfred Lener steht Cubile Health ein äußerst erfahrenes und diversifiziertes Investorenboard zu Verfügung. Der Wachstumskurs dieses sehr disruptiven und innovativen Tiroler Start-ups kann dadurch beschleunigt werden.“

Link: www.cubilehealth.com

