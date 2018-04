Pressegespräch „Österreichs Seilbahnen angesagter denn je - vom Erfolgswinter direkt in den Bergsommer 2018“

am 24. April um 12 Uhr, Ferry Porsche Congress Center, 5700 Zell am See

Wien (OTS) - Der Fachverband der Seilbahnen Österreichs (WKÖ) lädt zum Pressegespräch

„Österreichs Seilbahnen angesagter denn je - vom Erfolgswinter direkt in den Bergsommer 2018“

im Rahmen der Österreichischen Seilbahntagung in Zell am See.

Die abgelaufene Wintersaison brachte erneut einen vollen Erfolg für die heimische Seilbahnbranche. Die Kombination aus optimalen äußeren Bedingungen und umfangreichen Investitionen in Qualität und Angebotsvielfalt führte zu enorm starker Nachfrage und Spitzenwerten bei Eintritten und Umsatz. So blickt die Branche bereits optimistisch auf die Sommersaison, die seit Jahren im Trend liegt und 2018 mit weiteren Neuigkeiten unter anderem von den „Besten österreichischen Sommer-Bergbahnen“ aufwartet.

Im Mittelpunkt steht außerdem die Seilbahntagung 2018. Unter dem Titel „Mountain Intelligence – Neue Dimensionen am Berg“ werden aktuelle Branchenthemen diskutiert und spannende Keynotes ergänzen das Programm. Zeitgleich bietet die Tagung den idealen Rahmen das 90-jährige Jubiläum und die Erfolgsgeschichte der Schmittenhöhe zu feiern.

Wann: Dienstag, 24. April um 12 Uhr,

Wo: Ferry Porsche Congress Center (Saal Blue Box 5)

Brucker Bundesstraße 1a, 5700 Zell am See

Ihre Gesprächspartner:

Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen Österreichs

Dr. Erik Wolf, Geschäftsführer des Fachverbandes der Seilbahnen Österreichs

Dr. Erich Egger, Vorstand der Schmittenhöhebahn AG





