„Unterwegs in Österreich“ am 19. April aus Kottingbrunn und Bad Vöslau

Schwerpunktthema „Raus aus der Frühjahrsmüdigkeit“

Wien (OTS) - Jan Matejcek und Nadja Mader begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, dem 19. April 2018, um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ aus Kottingbrunn. Dieses Mal lautet das Schwerpunktthema „Raus aus der Frühjahrsmüdigkeit“. Zum Abschluss meldet sich Nina Kraft um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Bad Vöslau.

Donnerstag, 19. April: Schwerpunktthema „Raus aus der Frühjahrsmüdigkeit“

„Guten Morgen Österreich“ aus Kottingbrunn

Wie man mit natürlichen Mitteln den Weg raus aus der Frühjahrsmüdigkeit schafft, erklärt Kräuterpädagogin Silvia Fröhlich. Außerdem zu Gast ist Musicalstar Maya Hakvoort.

„Daheim in Österreich“ aus Bad Vöslau

Wenn endlich wieder alles blüht, die Tierwelt erwacht und die Tage deutlich länger werden, sollten sich doch auch bei uns Frühlingsgefühle einstellen und das Aktivitätslevel steigen? Stattdessen fühlen sich viele Menschen völlig erschlagen und müde. Warum ist das so? Darüber spricht Psychotherapeutin und Verhaltenstherapeutin Mag. Marianne Schützner-Gschiel. Außerdem zu Gast ist Kristina Sprenger, die als Intendantin vom Sommertheater Berndorf über das diesjährige Programm spricht.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Zuseherinnen und Zusehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

