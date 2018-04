Wien: Landeskriminalamt Wien klärt Förderungsmissbrauch von ca. 10 Millionen Euro

Wien (OTS) - Durch intensive und äußerst umfangreiche Erhebungen gelang es einem Ermittler des Landeskriminalamtes Wien am 10. Februar 2017 einen 59-jährigen Hauptbeschuldigten auszuforschen und festzunehmen. Dem Mann wird vorgeworfen mit seinen beiden Vereinen und neun weiteren Beschuldigten in der Zeit von 2010 bis 05. April 2017 ca. 10 Millionen Euro an Förderungsgelder veruntreut zu haben. Durch Vorlegen von Scheinrechnungen und falschen Abrechnungen wurde dahingehend getäuscht, dass die ausbezahlten Förderungen zweckmäßig verwendet wurden.

Die Ermittlungen begannen im Juni 2016. Bei 21 Hausdurchsuchungen konnten ca. 350 Ordner, Konvolute von Unterlagen sowie elektronische Datenträger vorgefunden und sichergestellt werden. Rund 90 GB Daten sowie ca. 1 Million E-Mails wurden analysiert und ausgewertet. Vermögenswerte in Höhe von über 3 Millionen Euro, davon über 2,6 Millionen Euro auf Konten wurden sichergestellt. Es wurden 56 Zeugen-und 14 Beschuldigteneinvernahmen durchgeführt. Der 59-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

Auf die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wien sowie der weiteren Behörden darf hingewiesen werden.

