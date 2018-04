Angelika Rädler neue Generalsekretärin des PRVA

Der PRVA freut sich, die Nachfolgerin von Sabine Fichtinger im Generalsekretariat bekannt zu geben.

Wien (OTS) - Mit Angelika Rädler leitet wieder eine erfahrene PR-Expertin das PRVA-Generalsekretariat. Sie bringt umfassendes Kommunikations-Know-how und langjährige Berufserfahrung mit. Sie zeichnete in den vergangenen sieben Jahren für die Unternehmenskommunikation der Oesterreichischen Entwicklungsbank (OeEB) verantwortlich und war unter anderem als Pressesprecherin für CARE Österreich und Amnesty International tätig. Seit 2016 war sie Mitglied im PR-Ethikrat.

Angelika Rädler wurde in der Vorstandssitzung im April in den Vorstand des PRVA kooptiert und steht dem Verband somit bereits jetzt als ehrenamtliche Generalsekretärin und Mitglied des Vorstandes für projektbezogene Tätigkeiten zur Verfügung. Ab 1. Juli 2018 übernimmt sie die hauptamtliche Büroleitung des PRVA.

„Bei Sabine Fichtinger bedanke ich mich herzlich für die dreijährige serviceorientierte Hands-On-Arbeit im Verband, ob als Officemanagerin des Generalsekretariats, im Einsatz für die Mitglieder bei der Veranstaltungsorganisation und -entwicklung, als konstruktive Kraft im Verbandsvorstand oder als Juryvorsitzende für den Staatspreis und den Wissenschaftspreis PR“, sagt PRVA-Präsidentin Julia Wippersberg.

Sabine Fichtinger wird dem PRVA als Mentorin von zwei PRVA-Newcomers-Mitgliedern und als Juryvorsitzende des Franz-Bogner-Wissenschaftspreis des PRVA erhalten bleiben.

Sabine Fichtinger wird nach ihrem Rückzug aus dem PRVA einerseits als einfaches Mitglied ehrenamtlich dem PRVA verbunden bleiben, unter anderem als Mentorin von zwei PRVA-Newcomers-Mitgliedern und als Juryvorsitzende des Franz-Bogner-Wissenschaftspreis des PRVA. Andererseits ist sie mit ihrem Beratungsunternehmen für Coaching, Kommunikation und Training wie schon in der Vergangenheit in Sachen Know-how-Transfer (FH St. Pölten, Universität Wien, Werbe Akademie Wien und WIFI) für die Professionalisierung der PR weiterhin im Einsatz. Das jüngste Projekt von Sabine Fichtinger ist derzeit, die Arbeit an der Etablierung eines neuen berufsbegleitenden Lehrgangs für PR und Kommunikationsmanagement, der im Herbst 2018 in Kooperation von FH St. Pölten und FH Burgenland startet.

Die Verbandsarbeit des PRVA wird von folgenden Wirtschaftspartnern unterstützt: APA-OTS, Brau Union, DORDA, IFES, Jork Printmanagement, News on Video, ÖBB, Observer, OMV, REWE, Siteimprove, Wien Energie

Rückfragen & Kontakt:

PRVA Public Relations Verband Austria

Isabella Harold

PRVA-Generalsekretariat

01/ 715 15 40-300

i.harold @ prva.at