Das "4GAMECHANGERS“-Festival" ist eröffnet: "When you create success, you create institutions", Bruce Dickinson

Das "4GAMECHANGERS"-Festival 2018 hat begonnen.

Wien (OTS) - Bruce Dickinson und die beiden ProSiebenSat.1 PULS 4 Geschäftsführer Markus Breitenecker und Bernhard Albrecht begrüßten heute morgen die Festival-Gäste. Anschließend hielt Johann Gevers (Founder Crypto Valley) seine Keynote und diskutierte im ersten Pannel "Cryptic Topic Cryptocurrencies - Groundbreaking revolution or neckbreaking risk?". Danach richteten Shermin Voshmgir und Gerald Hörhan ihre Worte ans Publikum.

Alle Session des "4GAMECHANGERS"-Festivals gibt es im Livestream unter www,4gamechangers.io

Der "4STARTUPS"-Tag ist bereits in vollem Gange und die ersten Sessions haben bereits stattgefunden, mit dabei waren bisher Bruce Dickinson (Businessman, Pilot and Lead Singer of Iron Maiden), Johann Gevers (Founder Crypto Valley), Florian Beckermann (CEO Responsible Business-Solutions), Johann Gevers (Founder Crypto Valley), Magdalena Isbrandt (Founder & CEO of Bit-Trust Store), Klaus Kumpfmüller (Executive Director FMA), Eric Demuth (CEO & Co-Founder Bitpanda), Gerald Hörhan (Founder Investment Punk Academy) und Shermin Voshmgir (Founder of BlockchainHub).



Bruce Dickinson betonte in seiner Welcome Speech: "You can not change the game, the game is always the same. You need to change your objective to the game, to change it. When you create success, you create institutions. Remember you have a choice.“



Johann Gevers (Founder Crypto Valley) sagt in seiner Keynote Speech: "Cryptocurrencies will be the biggest boost."



Zum Thema "Cryptic Topic Cryptocurrencies - Groundbreaking revolution or neckbreaking risk?" diskutierten Florian Beckermann (CEO Responsible Business-Solutions), Johann Gevers (Founder Crypto Valley), Magdalena Isbrandt (Founder & CEO of Bit-Trust Store), Klaus Kumpfmüller (Executive Director FMA), Eric Demuth (CEO & Co-Founder Bitpanda) - moderiert von Sylvia Saringer.

Florian Beckermann (CEO Responsible Business-Solutions): "Ein gutes Geschäftsmodell bekommt heutzutage fast überall Geld, dafür braucht es kein ICO."

Johann Gevers (Founder Crypto Valley): "Die Technologie selbst ist neutral – man muss schauen wie das gebraucht wird."

Magdalena Isbrandt (Founder & CEO of Bit-Trust Store): "Es ist nicht manipulierbar, und darin investiert man! Kann man Cryptowährungen regulieren? Die Antwort ist nein!“

Klaus Kumpfmüller (Executive Director FMA): "Wenn man sich dieses Entwicklung ansieht, hat es Charakteristika einer Blase. Die Technologie hat Zukunft."

Eric Demuth (CEO & Co-Founder Bitpanda): "Es ist etwas, wo man mit einem langen Horizont gut fahren kann. Wir reden hier von drei bis fünf Jahren und nicht innerhalb von einem Monat einmal kurz rein und raus."



Transition: Gerald Hörhan (Founder Investment Punk Academy) "Wenn ihr wirklich Geld verdienen wollt, nicht irgendwelche Währungsspekulationen machen, sondern die Technologie dahinter nutzen. Dort liegt die Zukunft."

Shermin Voshmgir (Founder of BlockchainHub) meint in ihrer Key Note Speech: "Bitcoin is not a currency it is much much more."



Die erste SevenVentures Pitch Session konnte "Amlogy GmbH mit areeka.net" für sich entscheiden und löste damit ihr Ticket für die Final Pitch Sessions am Abend.



Das detaillierte Programm zum 4STARTUP Tag, sowie den restlichen 4GAMECHANGERS Festival-Tagen finden Sie https://4gamechangers.io/program/



Das internationale Digitalfestival für Influencer, Rebels, Startups, Visionaries, Gamechangers & You - Das "4GAMECHANGERS Festival 2018" von 18. bis 20. April 2018 in der Marxhalle in Wien!







