Kuntzl: Verständnis für Kritik der Unis am Fremdenrechtspaket

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl ist die große Skepsis der Universitätenkonferenz (uniko) gegenüber den Plänen von Schwarz-Blau in Sachen Fremdenrecht hinsichtlich verschärfter Aufenthaltsbestimmungen für Studierende aus Drittstaaten verständlich: „Es handelt sich bei diesem Vorhaben nicht nur um einen Eingriff in die Autonomie der Universitäten bei der Zulassung von Studierenden – es offenbart auch den provinziellen Geist dieser Regierung“, so Kuntzl. ****

Denn natürlich gebe es in Österreich Studien, die in Englisch geführt werden oder auch solche, für die Sprachkenntnisse zweitrangig sind – wie etwa künstlerische Studien. „Hier Hürden aufzubauen, die möglicherweise hochqualifizierte Studierende und Talente vom Studium ausschließen, tut dem Wissenschaftsstandort und Kulturland Österreich und seiner internationalen Reputation nichts Gutes“, so Kuntzl. (Schluss) mb/ah/mp

