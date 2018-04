Termine am 19. April in der "Rathauskorrespondenz"

10.00 Uhr, Fototermin anl. Spatenstich für die Neugestaltung des Einsiedlerparks mit BVin Susanne Schaefer-Wiery (5., Einsiedlerplatz 4) 11.00 Uhr, Pressegespräch zum Ausbau der Mobilfunk-Infrastruktur für das 5G-Netz mit u.a. StRin Renate Brauner (Rathaus, Steinsaal II) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Toni Polster und Markus Spiegel durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Zivilcourage! Agieren vs. Reagieren – couragiert aktiv in schwierigen Zeiten“ (ArtSocialSpace Brunnenpassage, 16., Brunnengasse 71/Yppenplatz)

