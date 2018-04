Josefstadt: Autor stellt Buch über die NS-Zeit vor

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) präsentiert Martin Krist am Donnerstag, 19. April, ab 19.00 Uhr, seine Publikation „Nationalsozialismus in Wien. Opfer. Täter. Gegner“. Der gemeinsam mit Albert Lichtblau verfasste Band gibt Auskunft über tragische Geschehnisse in der NS-Ära. Die Vorstellung des Buches ist ein Teil der Reihe „Gedenkjahr Josefstadt 1938 – 2018 Bewusstsein – wach sein“. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen:

Telefon 403 64 15 (Ehrenamtliche Museumsleiterin: Maria Ettl).

Das Buch aus dem „StudienVerlag“ enthält rund 400 Abbildungen und über 40 Biographien. Die Leserinnen und Leser werden über einstige Entwicklungen aufgeklärt, von der Vorgangsweise beim „Anschluss“ bis zur Situation der Gegner. Auch die Frage „Wer leistet Widerstand?“ wird beantwortet. Auf 448 Seiten blicken die Autoren Krist und Lichtblau auf furchtbare Ereignisse in den Jahren des Nationalsozialismus zurück (Preis: 24,90 Euro, ISBN:

978-3-7065-5321-6). Bei der Veranstaltung am Donnerstag liegt der Schwerpunkt bei den Vorkommnissen in der Josefstadt. E-Mails ans freiwillige Museumsteam: bm1080 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Buch „Nationalsozialismus in Wien“ (Verlag):

www.studienverlag.at

Bezirksmuseum Josefstadt:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk