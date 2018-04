ORF III am Donnerstag: „Runde der ChefredakteurInnen“ zu AUVA und Liste Pilz, „Inside Brüssel“ u. a. über Syrien

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 19. April 2018, überträgt ORF III Kultur und Information ab 9.00 Uhr in „Politik live“ eine weitere Sitzung des Nationalrats in voller Länge. Neben den abschließenden Debatten zum Doppelbudget der Regierung stehen auch die Fortsetzung des Eurofighter-U-Ausschusses und die Forderung der SPÖ auf Einsetzen eines BVT-Untersuchungsausschusses auf der Tagesordnung. Es kommentieren Michael Weiß und Martin Wendel. In ORF 2 ist Fritz Jungmayr bis 13.00 Uhr dabei. ORF III wird auch am morgigen Plenartag, Freitag, dem 20. April, live übertragen.

Den Hauptabend eröffnet die „Wilde Reise mit Erich Pröll“ mit einem Film über „Aldabra – Die Arche Noah der Riesenschildkröten“ (20.15 Uhr). Durch seine Unwirtlichkeit und abgeschiedene Lage blieb das ringförmige Korallenriff im Indischen Ozean vom menschlichen Einfluss unberührt. Heute ist es das größte Korallenatoll der Welt mit einzigartiger Tier- und Pflanzenwelt. Herrscher der Inselgruppen rund um das Riff sind die Riesenschildkröten, die mit mehr als einem Meter Länge und bis zu 300 Kilogramm Gewicht ihrem Namen alle Ehre machen.

Anschließend laden ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher und Journalist Peter Pelinka zur „Runde der ChefredakteurInnen“ (21.05 Uhr). Gemeinsam mit Esther Mitterstieler („News“), Christian Nusser („Heute“), Christian Rainer („profil“) sowie Rainer Nowak („Die Presse“) sprechen sie über folgende Fragen: Wie werden die geplanten Umstrukturierungen bei der Unfallversicherung tatsächlich ausfallen? Welche weiteren Reformen plant die Regierung? Und was passiert nach dem angekündigten Rückzug von Peter Kolba als Klubobmann mit der Liste Pilz?

Das Programm in ORF III bleibt auch danach politisch: „Im Brennpunkt“ zeigt die Dokumentation „USA: Die Geister der Vergangenheit“ (21.55 Uhr). Vor 50 Jahren wurde der US- Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. ermordet. Er forderte Gleichberechtigung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung. Doch seit dem Wahlsieg von Donald Trump wirken die Vereinigten Staaten gespaltener denn je. Der Film von Vladimir Vasak und Adrien Châble beleuchtet eine dunkle Vergangenheit, die sich nun wiederholen könnte.

Um aktuelle Themen rund um die EU dreht sich in der Folge wieder „Inside Brüssel“ (22.25 Uhr). Im Europäischen Parlament in Straßburg diskutiert Peter Fritz mit den Europaabgeordneten Evelyn Regner (SPÖ), Barbara Kappel (FPÖ), Michel Reimon (Die Grünen) und Herbert Dorfmann (Südtiroler Volkspartei). Zur Debatte stehen die Rolle der EU im Syrien-Konflikt, die Bemühungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron um Reformen der Union und der Ruf nach Härte in der europäischen Asylpolitik.

Zum Abschluss des ORF-III-Abends ist anlässlich des 80. Geburtstags von Hannes Androsch am 18. April „André Hellers Menschenkinder“ (23.10 Uhr) mit einem Porträt des ehemaligen Politikers und Unternehmers zu sehen. Darin erzählt Androsch u. a. wie hart ihn der damalige Bruch mit seinem politischen Ziehvater Bruno Kreisky traf und wo er Fehler in der heutigen Politik sieht – von der Beschäftigungspolitik bis zur Flüchtlingsfrage.

