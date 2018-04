AVISO: Dienstag, 24. April: Bildungsminister Faßmann und FWF-Präsident Tockner zur Lage der Forschung in Österreich

Wien, 18.04.2018 (OTS/FWF) - Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Heinz Faßmann, und der Präsident des Wissenschaftsfonds (FWF), Klement Tockner, laden zur gemeinsamen Pressekonferenz ins APA-Pressezentrum.



Präsentiert werden u.a.:

- Erfolge der wissenschaftlichen Forschung „made in Austria, funded by FWF“

- Aktuelle Budgetsituation im Lichte der jüngsten Finanzierungszusagen

- Ziele und Visionen



