Hermann Glettler, Katharina Straßer, Josef Penninger und Martin Ho zu Gast in „Stöckl.“

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 19. April 2018, um 23.05 Uhr in ORF 2 der Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler, Schauspielerin und Moderatorin Katharina Straßer, Genetiker und Molekularbiologe Josef Penninger sowie Gastro- und Lifestyle-Unternehmer Martin Ho zu Gast bei Barbara Stöckl.

Tausende Gläubige nahmen an Hermann Glettlers Bischofsweihe im Dezember vergangenen Jahres teil. Aufgrund des großen Interesses fand diese nicht im Dom, sondern in der Innsbrucker Olympiahalle statt. Der Steirer ist für seine Offenheit, Kunst und Kreativität bekannt. Im Nighttalk „STÖCKL.“ verrät er, warum sein Bischofsstab mit einer Discokugel und einer Chilimühle veredelt wurde.

Katharina Straßer ist mit Rollen wie Eliza in „My Fair Lady“ oder Maja Landauer in der Krimiserie „Schnell ermittelt“ zur Fixgröße der heimischen Theater- und Fernsehwelt geworden. Derzeit moderiert das Allround-Talent die ORF-eins-Kochshow „Meine Mama kocht besser als deine“. Wer bei ihr zu Hause den Kochlöffel schwingt und welche Zukunftspläne sie hegt, bevor sie sich im Mai in die Babypause verabschiedet, erzählt die gebürtige Tirolerin im Gespräch mit Barbara Stöckl.

Auch der weltweit anerkannte Wissenschafter Josef Penninger nimmt Abschied. Anfang Dezember verlässt der Genetiker und Molekularbiologe Österreich in Richtung Kanada. Bisher hatte er Jobangebote ausländischer Universitäten stets abgelehnt, doch dem Ruf der University of British Columbia in Vancouver wird der 53-Jährige nun folgen. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen und welche wissenschaftlichen Erfolge erhofft sich der Oberösterreicher mit dem Wechsel?

Martin Ho zog als Zweijähriger mit seiner Familie von Vietnam nach Österreich. Bereits mit 19 Jahren eröffnete er sein erstes Sushi-Lokal in der Wiener Mariahilfer Straße. Mittlerweile besitzt der 31-jährige Unternehmer in Wien eine Art Szene-Imperium mit mehreren Restaurants, Clubs und einer Kunstgalerie. Was treibt den jungen Gastro- und Lifestyle-Unternehmer an?

