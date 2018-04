Informationsmesse am 23. April: Ausbildung bis 18 – Beratung für Eltern und Jugendliche

Für alle, die noch keinen Schul- oder Lehrplatz haben

Wien (OTS) - Seit vorigem Jahr gilt die Ausbildungspflicht bis 18 für alle Jugendlichen, die ihre Schulpflicht erst seit Juni 2017 erfüllt haben oder haben werden. Was tun, wenn sie jetzt noch keinen Lehr-oder Schulplatz haben? Um das zu beantworten, haben die Arbeiterkammer Wien, das Sozialministeriumservice und der Stadtschulrat für Wien die Informationsmesse „Ausbildung bis 18“ organisiert. Am 23. April beraten ab 14:00 Uhr in der Arbeiterkammer Wien das Jugendcoaching, Produktionsschulen, Träger der überbetrieblichen Lehrausbildung, das Arbeitsmarktservice Jugendliche, die Schulinfo des Wiener Stadtschulrats und andere Institutionen Eltern, und Jugendliche. Eintritt frei!

Informationsmesse Ausbildung bis 18

Montag, 23. April 2018, 14:00 bis 18:00 Uhr

AK Wien Bildungszentrum

1040, Theresianumgasse 16-18

