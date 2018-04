Konzert „Fröhlich + Frech...“ im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal des Hietzinger Bezirksmuseums (13., Am Platz 2) erklingt am Freitag, 20. April, ein Melodienreigen im Zeichen des Frühlings. Monika Harrer (Mezzosopran) und Manfred Schiebel (Klavier) haben speziell für dieses Konzert ein neues Programm mit Werken rund um den Lenz einstudiert. Der Abend hat den Titel „Fröhlich + Frech im Frühling“. Um 19.30 Uhr geht die stimmungsvolle Veranstaltung los. Der Zutritt ist frei. Spenden der Zuhörerinnen und Zuhörer werden erbeten. Informationen über das aktuelle „Frühlingskonzert“ und spätere kulturelle Angebote im Bezirksmuseum Hietzing holen Interessierte beim ehrenamtlich werkenden Museumsleiter, Ewald Königstein, unter der Rufnummer 877 76 88 ein. Zuschriften an den Bezirkshistoriker per E-Mail:

bm1130@bezirksmuseum.at.

