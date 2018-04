AK zur März-Inflation: Endlich was tun gegen Mietpreis-Rallye!

Kaske: Einheitliches Mietrecht mit tauglichen Mietobergrenzen muss her

Wien (OTS) - Die Mieten sind mehr als doppelt (plus 4,1 Prozent) so stark gestiegen wie die Jahresinflation (plus 1,9 Prozent). Das zeigen die aktuellen Inflationsdaten der Statistik Austria. „Monat für Monat dasselbe Spiel – die Mieten steigen und steigen. Aber die Regierung bleibt untätig“, sagt AK Präsident Rudi Kaske. „Wir brauchen rasch ein neues Mietrecht mit tauglichen Mietobergrenzen und mehr neue soziale Wohnungen.“

Auch unsere jüngste Online-Mietumfrage zeigt: Den Menschen ist Wohnen zu teuer. Sie wollen Entlastungen. Sie fordern, dass die Politik tätig wird. Daher brauchen wir ein neues Mietrecht. „Ein neues Mietrecht muss verständlich, anwenderfreundlich, gerecht und transparent sein – so wie es die Bundesregierung vorschlägt. Aber es muss unbedingt Maßnahmen zur wirksamen Mietensenkung leisten, also eine klare Mietzinsobergrenze für den Großteil der Wohnungen enthalten. Und mir fehlt noch immer der Zeitplan zur Finalisierung“, so Kaske.

„Lösungen für die Wohnbau-Investitionsbank müssen rasch über die Bühne gehen“, fordert Kaske eindringlich. „Der Bund ist jetzt gefordert. Die Bank ist eine gute Sache, um günstige Wohnungen zu bauen. Daher sollen der Bund und die Länder ihren Rückzug aus der WBIB nochmals überdenken und Haftungen für diese Bank übernehmen, damit sie sich günstiges Geld für mehr leistbaren Wohnraum von der Europäischen Investitionsbank holen können. Wie ursprünglich geplant, könnten damit rund 30.000 neue günstige Wohnungen gebaut werden“. so der AK Präsident. „Mir ist auch ein Rätsel, dass die Regierung nun mit mehr Eigentum bei den hohen Wohnungseigentumspreisen wirbt, anstatt endlich mehr in den sozialen Wohnungsneubau zu investieren. Verschleppungen können wir uns eigentlich nicht mehr leisten“, betont Kaske.

Die AK hat im März einen große Initiative zum Mitreden und Mitbestimmen gestartet. Sie wird bis Ende Mai 2018 von AK und ÖGB österreichweit durchgeführt. Ein Thema der Initiative ist leistbares Wohnen. Die Initiative finden Sie unter www.wie-soll-arbeit.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at