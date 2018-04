Stadt Wien unterstützt Schule in Sarajevo

Wien (OTS/RK) - Bürgermeister Michael Häupl hat einen Scheck in der Höhe von 7.000 Euro an CIMIC-Kommandanten Alexander Wolfgang Wallinger für ein Schulprojekt in Sarajevo übergeben. Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und dem CIMIC-Team (CIvil-MIlitary Cooperation) erfolgt im Rahmen des EUFOR-Einsatzes des österreichischen Bundesheeres in Bosnien Herzegowina.

Dazu Bürgermeister Michael Häupl: „Eine gute Bildung ist Voraussetzung für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Besonders für Kinder kann eine gut funktionierende Schule nicht hoch genug eingestuft werden. Die Stadt Wien steuert dazu gerne einen kleinen Beitrag bei.“

Über die „OŠ Avdo Smajilović“-Schule

Die „OŠ Avdo Smajilović“ Schule ist nur mit unzureichender Beleuchtung ausgestattet und führt bei den Kindern bereits zu Beeinträchtigungen im Sehvermögen. Mit dem Scheck der Stadt Wien werden Rasterlampen eingebaut und die Beleuchtung erneuert. Die Schule mit 1.027 SchülerInnen ist die größte Schule mit SchülerInnen aller dort ansässigen ethnischen Gruppen.

Über CIMIC

Das CIMIC-Team(CIvil-MIlitary Cooperation) ist humanitär tätig und hilft beim Wiederaufbau von Schulen, Krankenhäusern oder Infrastruktur, die während kriegerischen Auseinandersetzungen oder Katastrophen zerstört wurden. (Schluss) hie

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion

01 4000-81081

www.wien.gv.at/rk