ORF SPORT + mit der 4. Etappe der Tour of the Alps

Auch die Pressekonferenz zum Vienna City Marathon 2018 und das Eishockey-Länderspiel Österreich – Slowenien sind am 19. April live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 19. April 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Pressekonferenz zum Vienna City Marathon 2018 (Elite Herren und österreichische Topathleten) um 10.00 Uhr, der 4. Etappe (Klausen – Lienz) der Tour of the Alps um 14.00 Uhr und vom freundschaftlichen Eishockey-Länderspiel Österreich – Slowenien um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Formel-1-Grand-Prix von Österreich 1984 um 8.00 Uhr und vom AGG Ästhetischen Gruppengymnastik-Weltcup 2018 um 21.45 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.30 Uhr und „Vintage Sports“ – eine Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF um 22.45 Uhr.

Bei der Pressekonferenz am 19. April in Wien zum Elite-Herren-Bewerb des Vienna City Marathons 2018 sind unter anderem Dennis Kimetto aus Kenia, Dino Sefir aus Äthiopien sowie die Österreicher Christian Steinhammer und Peter Herzog mit dabei. Reporterin ist Cornelia Zobernig.

Bei der Tour of the Alps werden von 16. bis 20. April an fünf Renntagen insgesamt 714,3 Kilometer, 13.100 Höhenmeter und zehn Bergwertungen absolviert. Das spektakuläre Radrennen, an dem 20 Mannschaften teilnehmen, beginnt in Arco, führt anschließend durch das Trentino, Südtirol und Tirol und endet schließlich auf dem WM-Kurs in Innsbruck. Kommentator ist Peter Brunner.

In einem freundschaftlichen Länderspiel trifft Österreichs Eishockey-Nationalteam am 19. April in Wien auf Slowenien. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 18. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at