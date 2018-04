China Aerospace Science & Industry Corporation nimmt an der Hannover-Messe 2018 teil

Die China Aerospace Science und Industry Corporation (im Folgenden "CASIC") nimmt wieder an der kommenden Hannover-Messe 2018 teil. CASIC wird insgesamt ca. 70 High-Tech-Produkte und -Lösungen ausstellen, inklusive "Industriellem IoT und Smart Manufacturing", "Intelligenz und Sicherheit", "Spezial-Equipment", "Neue Materialien und industrielle Basisteile" und "Umwelttechnik".

CASIC nimmt seit 2017 schon zum zweiten Mal hintereinander an der Hannover-Messe teil. Im Jahr 2017 stellte CASIC insgesamt 48 technische Produkte in den drei Bereichen "Smart Manufacturing", "Industriellem IoT" und "Equipment Manufacturing" aus, die große Aufmerksamkeit erregten. Bezeugt vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel haben CASIC und Siemens AG eine strategische Kooperationsvereinbarung im Bereich Industrielles IoT und Smart Manufacturing unterzeichnet, um gemeinsam zukunftsorientierte Industrieökosysteme aufzubauen. Im Vergleich zu 2017 wird CASIC ein breiteres Spektrum an Technologien und Exponaten auf der Hannover-Messe 2018 ausstellen. "Intelligenz und Sicherheit", "Neue Materialien und industrielle Basisteile" und "Umwelttechnik" werden zum ersten Mal ausgestellt.

In dieser Ausstellung wird CASIC die Struktur und Anwendungsökologie der INDICS industriellen IoT-Plattform in Form von physischen Objekten, Touchscreens und Ausstellungstafeln darstellen, um die Funktion der Plattform bei gemeinsamer Nutzung von Ressourcen und Kapazitätssynergien unter Unternehmen zu demonstrieren. Außerdem zeigt es auch die vorteilhaften Ressourcen der internen und externen Partner von CASIC im Bereich Wahrnehmungskontrolle und Verbindungsmanagement des Internets der Dinge, sowie die Fähigkeit branchenübergreifende Ökologie und datengesteuerte Lösungen für eine Gesamtlösung in Sachen industriellem Internet der Dinge bereitzustellen. Bis jetzt haben sich 1,5 Millionen Unternehmen auf INDICS registriert, der ersten industriellen Internet-Cloud-Plattform in China, darunter auch über 13.000 ausländische Unternehmen. CASIC wird sich im Bereich "Intelligenz und Sicherheit" auf die neuesten Lösungen für die gesamte Konstruktion von intelligenter Industrie, Smart Cities, Smart Transport, Smart Pipe-Netzwerk (Pipelines) konzentrieren, sowie Sicherheitsausrüstung, einschließlich Smart Beacon mit Leuchtturm, Millimeterwellen-Sicherheitstüren, und Notfall-Masken für Rettungskräfte ausstellen. Zudem werden im Bereich "Spezielles Equipment" die folgenden Produkte ausgestellt: schwere Transportfahrzeuge, die Flugzeugträger ins Meer tragen; hydraulische Kombinationsanhänger, die der chin. Raktete "Chang 5" helfen zu fliegen; Bodenradar; automatische Laser-Wire-Stripping Maschinen; Öl-und Gaspipeline-Testgeräte.

In dem Bereich "Neue Materialien und industrielle Basisteile" wird CASIC ihre Aerogel-Materialien ausstellen. Wegen der ausgezeichneten Wärmeisolations- und Wärmehaltungsleistung wurden die Aerogel-Materialien bei nationalen Großprojekten wie der Trägerrakete Chang 5, dem Raumtransporter Tianzhou-1 und dem Mars-Rover eingesetzt. Im Bereich "Umwelttechnik" wird ANAO-Technologie für die Abwasserbehandlung in Dörfern und Städten vorgestellt. Die ANAO-Technologie besitzt fünf Merkmale: hohe Standards, niedrige Kosten, niedrige Emissionen, einfache Wartung und breite Anwendung. Die jeweiligen Geschäfte werden bereits im Bezirk Mentougou in Peking, der Stadt Taishan in Jiangmen, Guangdong und im Bezirk Xinhui eingesetzt.

Man kann CASIC als ein ultra-großes staatliches High-Tech-Unternehmen in China verstehen, mit über 500 zugehörigen Unternehmen und Institutionen, die in China und mehr als 20 anderen Ländern und Regionen verteilt sind. CASIC hat in den Bereichen von "Smart Manufacturing", "Internationalem Industriellem IoT", "Informationstechnologie", und "Equipment Manufacturing" starke technische Stärken erlangt. Im Jahr 2017 belegte CASIC den 355. Platz in den Fortune Global 500 und Platz 80 in den Top 500 der chinesischen Unternehmen und erzielte einen internationalen Betriebsumsatz von rund 6,3 Milliarden US-Dollar.

