Jugend Innovativ auf Österreich-Tournee: Prämierung Österreichs bester Projektideen

Für die ideenreichsten Teams winken die begehrten Tickets zum Bundesfinale

Wien (OTS) - Ende April tourt Jugend Innovativ wieder durch Österreich, um die ideenreichsten Schülerinnen-, Schüler- und Lehrlings-Teams aller Bundesländer im Rahmen regionaler Halbfinal-Events ins Rampenlicht zu holen und ihre kreativen Leistungen vorzustellen. Von den insgesamt 431 Projekten, die in diesem Schuljahr unter dem Motto „Neugier bringt frische Ideen!“ bei Jugend Innovativ eingereicht wurden, haben es 80 ins Halbfinale des österreichweiten Ideenwettbewerbs geschafft. Die vier Halbfinal-Events finden im Zeitraum vom 19. bis 25. April 2018 in Wien, St. Pölten, Salzburg und Klagenfurt statt. Auf die besten Teams warten Tickets zum Bundes-Finale, das von 23. bis 25. Mai 2018 im Raiffeisen Forum in Wien ausgetragen wird.

Kreative und innovative Vielfalt

1.431 Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge nahmen im Schuljahr 2017/18 bei Jugend Innovativ teil und stellten mit 431 eingereichten Projektideen ihr Kreativitätspotential und ihre Innovationskraft unter Beweis. Davon stiegen in der Kategorie Design 13, in Engineering I 15, in Engineering II 12 sowie in den Kategorien Young Entrepreneurs und Science jeweils 10 Projekte ins Halbfinale auf. In der Sonderpreis-Kategorie Sustainability der Raiffeisen Klimaschutz-Initiative sowie in der neuen, von der Innovationsstiftung für Bildung initiierten, Sonderpreis-Kategorie Digital Education schafften es ebenfalls jeweils 10 Projekte eine Runde weiter.

Engagement zahlt sich aus

Im Rahmen der Jugend Innovativ Halbfinal-Events werden nun diese 80 Entwicklungen, Erfindungen und neuesten Erkenntnisse sowie die jeweils innovativsten Schulen jedes Bundeslands und erfolgreichsten Projektbetreuerinnen und Projektbetreuer geehrt. Rund die Hälfte der Halbfinal-Teams darf sich außerdem über eines der „Tickets ins Bundes-Finale“ freuen, die im Rahmen der Halbfinal-Events vergeben werden. Die Finalistinnen und Finalisten werden von 23. bis 25. Mai 2018 vor einer Jury aus hochkarätigen Expertinnen und Experten die Ergebnisse Ihrer Projektarbeiten präsentieren und um den Kategorie-Sieg wetteifern. Auf die Teams warten attraktive Preisgelder in Gesamthöhe von 40.500 Euro. Neu ist, dass davon zwei Preise direkt vom Publikum vergeben werden. Zudem warten auch wieder Reisepreise zu internationalen Messen, Workshops und Wettbewerben.

Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie die Austria Wirtschaftsservice GmbH laden alle Interessierten und Medienvertreterinnen und Medienvertreter ein, sich von den Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforschern begeistern zu lassen und gemeinsam mit den Teams um die Vergabe der „Tickets zum Bundes-Finale“ mit zu fiebern. Die Gelegenheit „Jugend Innovativ-Luft zu schnuppern“ bietet sich zu folgenden Terminen:

19. April 2018

Halbfinal-Event Wien/Burgenland/Auslandsschulen, HTL Ottakring, Wien

23. April 2018

Halbfinal-Event Niederösterreich/Oberösterreich, HTBLuVA St. Pölten, Niederösterreich

24. April 2018

Halbfinal-Event Salzburg/Tirol/Vorarlberg, HTBLuVA Salzburg, Salzburg

25. April 2018

Halbfinal-Event Kärnten/Steiermark, HTL1 Klagenfurt Lastenstraße, Kärnten

Die Veranstaltungen werden von einer öffentlich zugänglichen Projektausstellung begleitet. Die Einladung samt Programm sowie eine Übersicht der Halbfinal-Projekte sind auf www.jugendinnovativ.at zu finden. Jugend Innovativ ist auch auf Facebook – Fan werden und in Kontakt bleiben!

Über Jugend Innovativ

Jugend Innovativ ist der größte österreichische Schulwettbewerb für innovative Ideen. Er wird im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung von der Austria Wirtschaftsservice GmbH abgewickelt.

Unterstützt wird der Wettbewerb von der Innovationsstiftung für Bildung und von der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative. Die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative steht seit zehn Jahren als Plattform und Impulsgeber für nachhaltige Unternehmensführung und gesellschaftliche Verantwortung. Gemeinsam werden – in den Handlungsfeldern Wirtschaft, Umwelt und Soziales – verschiedene Projekte und Maßnahmen umgesetzt, um eine nachhaltige Entwicklung zu forcieren und eine entsprechende Bewusstseinsbildung zur fördern. Die 24 Mitgliedsorganisationen der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative leisten damit einen wesentlichen Beitrag, um Österreich erfolgreicher, zukunftsfähiger und lebenswerter zu machen. Als Umsetzungspartner der Sonderpreis-Kategorie „digital education“ sowie der Publikumspreise fungiert der OeAD.

Der Wettbewerb wird laufend von Weiterbildungs-Maßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer zu den Themen „Teaching Innovation“ und „Rechte an geistigem Eigentum für Schulprojekte“ sowie von Praxis-Workshops für Schülerinnen und Schüler erfolgreich begleitet. Insgesamt haben bisher rund 9.100 Projekt-Teams am Wettbewerb teilgenommen. Die Bandbreite der Projekte, die in den letzten 30 Jahren im Rahmen von Jugend Innovativ vorgestellt wurden, ist riesig und reicht von neuartigen technologischen Entwicklungen über spannende Design-Konzepte bis hin zu innovativen Lösungsvorschlägen zum Thema Nachhaltigkeit.

Weitere Infos auf www.jugendinnovativ.at.

